“A razão pela qual comecei a ‘pintar’ ilusões é porque acredito seriamente que as pessoas vivem em ilusões. As pessoas tem uma forma muito subjetiva de ver tudo à sua volta”, disse a artista Dain Yoon, em entrevista ao site Bored Panda.

Segundo a artista sul-coreana, cada obra pode levar de 3 a 12 horas para ficar pronta.

“As minhas ilusões distorcem a realidade e a percepção, que geralmente são partilhadas pela maior parte das pessoas. Muitas delas pensam que a ilusão significa enganar as pessoas, mas eu não penso dessa forma. Não olho para a ilusão como algo enganoso, mas sim um conceito mais amplo. Acho que qualquer coisa que pareça um pouco diferente da sua forma original pode ser uma ilusão ou tirar-nos da ilusão em que vivemos ”, explicou a artista, cujas pinturas no rosto deixam qualquer um boquiaberto. Claro que, em algumas obras, ela mistura a maquilhagem com o digital.

