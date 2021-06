Encontrar+se e Walking Mentorship juntam-se na criação de um programa inovador para ajudar as pessoas e empresas a cuidarem da saúde mental.

O programa surge como resposta a uma questão inadiável, agora exponenciada pelo contexto pandémico que levou à explosão de casos de problemas de saúde mental, que está agora na agenda das empresas, que procuram formação e apoio para os seus colaboradores.

O problema com a saúde mental afeta 1 em cada 4 pessoas e tem custos brutais para as pessoas e organizações. A perda de produtividade, o absentismo e a falta de capacidade de entrega, estão entre os fatores que justificam estes custos elevados nas empresas, sendo o impacto nas pessoas o mais obvio e direto.

Este programa promete revolucionar a forma como olhamos e falamos sobre saúde mental

Sempre em caminhada na natureza o programa ajuda a desacelerar, refletir de forma individual e em grupo e a definir um plano de ações transformadoras, sempre com suporte de mentoria, num espaço de confiança e concentração, para dar aos participantes capacidade de ganharem uma nova perspetiva sobre o tema.

Esta mentoria passa pela sensibilização para o facto de corpo e mente terem que trabalhar de forma articulada, pela leitura e identificação de sinais de alerta sobre o estado de saúde mental, ajuda a identificarmos a nossa situação em termos de saúde mental e a definir estratégias para a melhorar- mos.

Por último, em reflexão sobre a conexão entre o propósito individual e o da empresa em que estão inseridas, as pessoas são convidadas a desenvolver um plano de ações por forma a poderem ajudar as suas organizações a criarem ambiente de confiança que favoreça o desenvolvimento da saúde mental.

João Perre Viana Fundador da Walking Mentorship:

O formato do programa Burn(out) Stress foi desenhado especificamente para as empresas ultra- passarem o contexto tão desafiante como aquele que vivemos. Ao longo de um dia e meio de cami- nhada na natureza, as equipas que participam nesta experiência vão ter momentos de reflexão indi- vidual, conversas entre pares e dinâmicas de grupo. Todo o programa é liderado pelos nossos Men- tores e apoiado por uma plataforma online com pequenos vídeos e audição de reforço aos exercícios.

A Walking Mentorship – que desde 2015 tem vindo a trabalhar com organizações de todo o mundo comprometidas em desenvolver todo o potencial das suas equipes e a Encontra+se, IPSS que há mais de 15 anos abraçou a causa da saúde mental, com a missão de combater o estigma e contribuir para a promoção da saúde mental e dar acesso às melhores práticas de tratamento, juntaram-se para dar resposta a uma necessidade inadiável, a de ajudar as pessoas a cuidarem da sua saúde mental.

Uma parceria ganhadora que promete fazer a diferença junto das empresas e das pessoas que cada vez mais, agora exponenciado pelo contexto pandémico, precisam de cuidar da sua saúde mental.

Filipa Palha Presidente executiva da Encontra+se reforça:

Este Programa Burn (out) Stress resulta numa parceria que permite maximizar a experiencia e co- nhecimento da Encontra+se e da Walking Mentorship para levar até às pessoas e às organização uma oportunidade inovadora de atender ao seu bem estar e saúde mental.