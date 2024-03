É a convite da Klarna, rede global de pagamentos e assistente de compras baseada em IA, que Dasha Kennedy partilha algumas reflexões e dicas de poupança para que os consumidores possam embarcar nesta tendência e gerir o seu orçamento de forma mais consciente.

“Esconder dificuldades financeiras, em última análise, prejudica a capacidade de fazer melhorias para o futuro, pelo que estamos a olhar para esta tendência do «loud budgeting» com entusiasmo, porque ajuda os consumidores a alinharem os seus gastos com aquilo que é mais importante para cada um.”, justifica Alexandre Fernandes, Country Manager da Klarna para Portugal e Espanha, em comunicado.

Em Portugal, nos últimos 30 dias, a hashtag #budgeting contou com 674 mil visualizações e #savings com 224 mil visualizações, segundo uma análise da Klarna.

Ao desafiar Dasha Kennedy a partilhar dicas de poupança, a empresa espera, conforme Alexandre Fernandes, “manter a autenticidade desta tendência, incentivando os consumidores a aplicarem esta nova forma de olharem para a forma como utilizam o seu dinheiro.”

Como poupar segundo Dasha Kennedy

Perceba qual é o seu orçamento – este é “o primeiro passo para uma utilização consciente do dinheiro” Trace metas pequenas e alcançáveis. É o que Dasha recomenda quando alguém está no início da organização da sua vida financeira Evite gastos excessivos. “Para poupar dinheiro de forma eficaz, é essencial evitar gastos excessivos, especialmente porque a inflação ainda não está a dar tréguas”.

Sobre a nova tendência do “Loud Budgeting”, Dasha Kennedy saúda a quebra do tabu que existia em falar de dinheiro, trazida pelas novas gerações – especialmente Millennials e Geração Z. “Continua a ser tabu falar sobre finanças de forma tão aberta, pelo que é revigorante ver como isso está a mudar. Acredito que isso tem muito a ver com esta geração também.”, comenta.

Dasha Kennedy, também conhecida como The Broke Black Girl, encoraja os consumidores, especialmente mulheres, através da sua abordagem autêntica e prática de coaching financeiro. Com experiência em consultoria contabilística e financeira, a Dasha tem vindo a desvendar os segredos do sucesso em finanças pessoais, há mais de uma década. Através das suas plataformas de redes sociais e da colaboração com a organização norte-americana National Debt Relief, Dasha partilha conselhos e ideias para colmatar a lacuna na educação financeira.

O sentimento de insegurança financeira está presente em 61% dos jovens portugueses da geração Z e em 65% dos Millennials nacionais, segundo um relatório da Deloitte. “Estas mesmas gerações têm uma visão mais realista de onde estão hoje, em comparação com as gerações passadas, e sabem que terão de trabalhar mais e ser mais inteligentes para progredirem financeiramente.”, acrescenta a especialista. “Estabelecer uma base financeira e um futuro tornou-se ainda mais importante no atual panorama económico, e é excelente ver que as pessoas estão a ser mais proativas com as suas estratégias de orçamento.”, finaliza.

Olhando para gastos maiores e para alturas do ano em que é inevitável gastar mais dinheiro, Dasha Kennedy sublinha a importância do planeamento com antecedência, tendo em mente o orçamento. “Tentar antecipar e não esquecer quaisquer momentos importantes que estejam por vir, como feriados, casamentos, viagens ou ocasiões especiais, é fundamental. Assim é possível estabelecer metas e poupar para as mesmas.”