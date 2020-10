António Lobo Antunes, Ken Follett e João Tordo são alguns dos autores que lhe sugerimos para entrar no outono em ótima companhia. Estas recomendações literárias estão disponíveis nas lojas FNAC e online.

Diccionario da Linguagem das Flores, António Lobo Antunes

Pode parecer uma gralha, mas não é. ‘Diccionario’ é uma alusão ao português do século XIX e ao título do misterioso livro por descobrir neste regresso de António Lobo Antunes. Igualmente misteriosa é a identidade do protagonista da narrativa, do qual apenas se sabe que era membro do Partido Comunista Português antes de ser preso e deportado para o Tarrafal.

A Balada dos Pássaros e das Serpentes, Suzanne Collins

Uma das mais populares distopias young adult dos últimos anos ganha novo fôlego com uma prequela inédita. Depois de Os Jogos da Fome, Em Chamas e A Revolta, Suzanne Collins desvenda os acontecimentos que antecederam a trilogia adaptada ao cinema entre 2012 e 2015. Esqueça Katniss, desta vez a estrela é Coriolanus Snow, o antagonista da história.

Kingsbridge: O Aamanhecer de uma Nova Era, Ken Follett

O escritor galês convida a um regresso a Kingsbridge, a saga de romances históricos que o transformou num dos maiores autores de bestsellers da atualidade. Se leu Os Pilares da Terra, Um Mundo Sem Fim e Uma Coluna de Fogo não vai querer perder esta prequela que nos leva até à Inglaterra do século X na companhia de um curioso grupo de personagens. Se ainda não conhece a série, esta é uma excelente oportunidade para se redimir.

Sapiens: A Origem da Humanidade - Novela Gráfica, Yuval Noah Harari, David Vandermeulen e Daniel Casanave

Surpresa das surpresas. Quem diria que Sapiens se transformaria numa novela gráfica? A culpa é de David Vandermeulen e Daniel Casanave que resolveram agarrar no bestseller de Yuval Noah Harari e dar-lhe esta nova roupagem. Prepare-se para acompanhar as dissertações do historiador israelita sobre o passado da humanidade, agora com muita cor e humor. E este é apenas o primeiro volume, novos capítulos já estão prometidos.

Felicidade, João Tordo

Lisboa, 1973. Um adolescente apaixona-se por uma colega de escola, a tal Felicidade do título. Mas a coisa não corre como esperava e o rapaz terá de se ver a braços com as duas irmãs gémeas da amada. À semelhança de uma tragédia grega, o herói, preso entre dois mundos, é subjugado por forças indomáveis. O novo romance de João Tordo promete amor, ironia, remorso e melancolia - a receita perfeita para os dias mais nostálgicos de outono.

Isto tem Piada?, Jerry Seinfeld

Claro que sim, muita piada mesmo. Pelo menos é o que achamos nós e os milhões de fãs que seguem o humorista norte-americano. Neste primeiro livro, que publica em 25 anos, Seinfeld oferece mais de 500 páginas de observações hilariantes sobre a vida em geral, com que qualquer leitor se conseguirá identificar. São mais de 40 anos de textos criados para a sua comédia stand-up a pensar não apenas nos fãs, mas em todos os leitores que apreciem uma boa gargalhada.

Capital e Ideologia, Thomas Piketty

Depois de O Capital no Século XXI, Piketty regressa com o que chama de espécie de sequela. Mas se o livro anterior se focava nas desigualdades de rendimento na Europa e nos Estados Unidos, este vai mais além. De âmbito alargado, Capital e Ideologia analisa as questões para essas desigualdades e explora potenciais soluções para a redistribuição da riqueza.

O ABC da Vida, Helena Sacadura Cabral

"Acredito que as coisas mais belas do mundo requerem paciência, para se revestirem de um halo de esperança e entusiasmo. Muitas vezes, acreditamos que a vida nos diz 'não' quando, na verdade, está apenas a pedir-nos para esperar." As palavras são da própria autora, que nos propõe (re)pensar a vida nesta coleção de ensaios sobre valores tão diversos como a amizade, o medo, a coragem, a saudade ou a tolerância.

O Bisavô, Maria João Lopo de Carvalho

Da espionagem à intriga nos palácios, passando pelos amores improváveis – estes são alguns dos ingredientes destas 800 páginas nas quais Maria João Lopo de Carvalho revisita a história do seu bisavô, que acaba por se confundir com a do próprio país. Uma narrativa romanceada que a autora não quis que "morresse inédita", até porque "todas as famílias têm uma boa história, cheia de ‘ontens’".

Festa de Família, Sveva Casati Modignani

Algumas amizades conseguem ser mais fortes do que certos laços familiares – eis a moral desta história assinada por Bice Cairati, mais conhecida como Sveva Casati Modignani, pseudónimo que partilhou com o marido, Nullo Cantaroni, e continua a usar depois da sua morte. O ponto de partida: o encontro de quatro amigas, que se encontram num restaurante para falar das suas vidas e acabam por chegar a importantes conclusões sobre os respetivos futuros.