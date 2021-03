Dedicada à expansão da representação diversificada e inclusão na fotografia, a Leica Camera USA divulgou no Dia Internacional da Mulher as três vencedoras do seu segundo prémio anual Leica Women Foto Project.

Este prestigiado prémio é um compromisso contínuo com a diversidade na narrativa visual para ajudar a fortalecer o ponto de vista feminino através da fotografia.

As vencedoras deste ano são Matika Wilbur, Karen Zusman e Anna Boyiazis que foram selecionados por um painel diversificado de jurados, desde fotojornalistas premiados a colaboradores de renome do mundo da fotografia. Cada uma recebe 10.000 dólares, um Leica Q2 (avaliada em 4.995 dólares), bem como orientação para apoiar a continuação do seu projeto fotográfico.

Matika Wilbur

Foto de Matika Wilbur. Virginia Christman é uma avó Kumeyaay, mãe de Takko Christman, que é um líder da proeminente família Bird Dancing. créditos: Matika Wilbur

Aclamada fotógrafa e documentarista social de Tulalip & Swinomish Pacific Northwest, produziu uma narrativa visual das soberanias tribais nos Estados Unidos, o Projeto 562, para "mudar a maneira como vemos a América nativa".

Wilbur visitou mais de 400 Nações Tribais em todos os 50 estados usando os mais diversos meios de transporte, desde carro, caravana, avião, comboio, barco, cavalo e a pé.

Atualmente está a terminar um livro com 500 páginas com fotografias e narrativas do Projeto 562 e a curadoria de uma grande exposição retrospetiva de carreira, e é ainda exploradora da National Geographic na sua série Tribal do Alasca.

A iniciativa criativa de Matika e o seu trabalho singular começaram após um sonho com a sua avó, que lhe pediu para fotografar os seus próprios povos. Matika homenageia os seus ancestrais ao retratar a riqueza e a diversidade das experiências vividas no seu país.

Karen Zusman

Foto de Karen Zusman. Kalin, de 9 anos, irmão de Kris, mora em Sheepshead Bay. créditos: Karen Zusman

A fotógrafa Karen Zusman, a viver em Nova Iorque, começou a sua carreira de jornalista documentando o tráfico humano na Malásia e, nos últimos anos, fez mais de 20 viagens a Cuba para um projeto fotográfico em livro.

Quando as viagens pararam durante a pandemia, Zusman estava a passar mais tempo em Nova Iorque e a inspiração para o seu projeto vencedor, The Super Power of Me Project, nasceu.

Crescendo a partir do seu envolvimento com um grupo de protesto Black Lives Matter, a sua última série de retratos documenta a força e o espírito das crianças de cor na cidade de Nova Iorque, que a fotógrafa diz: "Mostra quem eles são antes que o mundo diga o contrário."

Com este prémio, Zusman planeia expandir o projeto para uma exposição ao ar livre e oficinas que promovam a criatividade e a construção da autoestima para as crianças expressarem, protegerem e expandir a sua visão de quem são.

Anna Boyiazis

Foto de Anna Boyiazis. A instrutora de natação Siti, de 24 anos, ajuda uma mulher a flutuar a 17 de novembro de 2016 no Oceano Índico ao largo de Nungwi, Zanzibar. Do projeto Finding Freedom in the Water. créditos: Anna Boyiazis

Fotógrafa de documentários cujas áreas de foco incluem direitos humanos, saúde pública e questões relacionadas com mulheres e raparigas.

Sediada entre o sul da Califórnia e a África Oriental, Boyiazis tem trabalhado no seu projeto Finding Freedom in the Water desde 2016. A série vencedora testemunha mulheres e meninas em Zanzibar que estão a aprender a nadar, o que ela descreve como "um ato de emancipação numa região ultraconservadora onde tal ato entra em conflito com as normas religiosas patriarcais.

O trabalho de Boyiazis concentra-se numa narrativa visual profunda destas mulheres e meninas, revelando o contexto íntimo das suas vidas diárias.

Com o apoio deste prémio, poderá retomar o seu trabalho no projeto ainda este ano, regressando a Zanzibar durante a estação seca e continuando a documentar as mulheres e meninas com quem ela construiu uma relação até agora.