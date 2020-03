O mundo está diferente numa altura que se tenta travar a pandemia provocada pelo Covid-19. Enquanto uns tentam não entrar em pânico e levar uma vida o mais normal, dentro do possível, há aqueles que invadem supermercados - quando deviam estar em isolamento voluntário - em busca de produtos que nem são prioritários, como é o caso do papel higiénico.

Ainda há aqueles que registam em fotografias estes momentos embaraçosos e colocam-nos na internet de forma a expor as atitudes egoístas do ser humano. À boleia do Bored Panda, veja na galeria abaixo algumas das imagens que mostram isso mesmo.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.850 morreram.

Portugal registou na segunda-feira a primeira morte, um homem de 80 anos, com "várias patologias associadas" que estava internado há vários dias no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Há 331 pessoas infetadas até ao dia 16 de março, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).