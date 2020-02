Numa altura em que o mundo continua alarmado por causa do coronavírus, as pessoas tentam proteger-se ao máximo para não ficarem infetados. No entanto, na China - país epicentro do vírus - há uma escassez de máscaras e, na impossibilidade de adquirir esta proteção, há quem recorra a maneiras criativas (e estranhas) de forma a se proteger do coronavírus.

A galeria de imagens abaixo é da autoria do site Bored Panda.

A China elevou para 362 mortos e mais de 17 mil infetados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detetado em dezembro passado, em Wuhan, capital da província de Hubei (centro), colocada sob quarentena.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.