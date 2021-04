A icónica supermodelo Helena Christensen, com a sua mãe Elsa, a estilista e diretora criativa Pernille Teisbaek e a cantora e compositora Iris Gold reuniram-se com a Pandora para partilhar as suas experiências pessoais de maternidade.

Juntamente com estes depoimentos, 1.000 mulheres nos Estados Unidos participaram num estudo para explorar a maternidade na sociedade atual.

O amor é a coisa mais poderosa na maternidade

As três mães refletem sobre o amor materno, estando todas em diferentes fases da maternidade. Helena e a sua própria mãe relembram que viram os seus filhos crescerem, Pernille, que estava grávida na época enquanto criava duas crianças, e Iris, que deu à luz o seu bebé no ano passado.

De acordo com os seus depoimentos, fica claro que o amor está no centro da maternidade e resumindo o amor materno, Helena Christensen diz: “É quase como quando temos um filho, enchemos uma garrafa com tanto amor puro, força, esperança e confiança que possivelmente podemos tê-lo para o resto das nossas vidas".

Helena Christensen com a sua mãe créditos: Pandora

O sentimento é mútuo no estudo dos Estados Unidos, conforme os resultados mostram que o amor é a coisa mais poderosa na maternidade. Escolhendo entre sete alternativas, as mães americanas selecionaram o amor que se tem por seu filho (42%), observar o seu (s) filho (s) crescer (19%) e as possibilidades que o seu (s) filho (s) poderá alcançar (13%), como as principais respostas.

A maternidade traz aceitação e maturidade emocional

Amor próprio e aceitação são traços essenciais da maternidade. Quando questionadas sobre como definem estes termos, quase três quartos das mães (71%) escolheram "aceitar que não existe uma mãe perfeita", enquanto 54% responderam que não deixam o julgamento de outras pessoas afetá-las negativamente.

Iris Gold créditos: Pandora

Iris Gold reflete sobre isso, afirmando que "a coisa mais poderosa em ser mãe é não se importar muito com o que as outras pessoas pensam. "Gostaria de ter a confiança para me sentir assim antes de ter o meu filho".

Da mesma forma, Pernille admite que "ter filhos é realmente muito difícil. "É um equilíbrio que ainda não aprendi, mas sinto que estou a aprender a cada dia".

Pernille Teisbaek com o filho créditos: Pandora

A maternidade hoje

Mais de três quartos das entrevistadas americanas (77%) definem o amor maternal no mundo de hoje como amar o seu (s) filho (s) incondicionalmente (77%) e aceitar e amar o seu (s) filho (s) pelo que são, não pelo que imaginavam que fossem ( 62%).

Além disso, invocam ainda um sentimento de empoderamento e orgulho pela família que criaram (31%) e amando-se pelas mães que são (27%).

Assista aos depoimentos completos de Helena Christensen, Iris Gold e Pernille Teisbaek como parte da série de filmes "Uma Exploração do Amor" de Pandora.