Respirar fundo e sentir algum alívio quando chega a fatura da luz. Sentir que, por uma vez, conseguimos pôr rédea nos custos fixos da casa, mesmo num mundo onde tudo parece subir. De repente, o mercado dá-nos uma folga — e este é um desses momentos. Com a queda dos preços da eletricidade, surge uma oportunidade clara: pagar menos, sem truques, sem letras miúdas. No fundo? Poupar para o que realmente importa.

Vamos começar pelo princípio: porque é que podemos, agora, contar com uma conta da eletricidade mais desafogada? A Tarifa Tendência Plus é uma tarifa indexada. O que significa isto? Significa que segue o preço real da eletricidade no mercado grossista. E é mesmo só isso. No fundo, paga-se a energia que se consome, ao preço a que ela está a ser vendida. Com apenas uma pequena taxa de gestão. Sem valores fixos inflacionados, sem truques.

A Plenitude aposta numa comunicação clara, sem letras pequenas. No site, encontra simuladores, explicações diretas e canais de apoio sempre disponíveis. Este não é só um novo tarifário — é uma nova forma de se relacionar com a energia.

E há mais. A Plenitude tem uma proposta que realmente faz a diferença. Quando os preços no mercado regulado subirem, basta mudar para a tarifa fixa da Plenitude, sem taxas de rescisão nem fidelizações. Quem nunca ficou preso a um contrato que já não valia a pena? Aqui, não há período mínimo de permanência. Mudamos quando quisermos. Ponto.

O mesmo é dizer que estamos no comando. Tudo isto sem aqueles telefonemas infindáveis que nos tiram a paciência ou a papelada para preencher a perder de vista.

plenitude créditos: Plenitude

Mais do que eletricidade

A Tarifa Tendência Plus traz mais do que um bom preço. Inclui dois meses grátis ao contratar o seu serviço de manutenção: uma ajuda extra para quem quer viver tranquilo com o que se passa dentro (e fora) de casa. Falamos, por exemplo, de coberturas técnicas para a instalação elétrica.

Tarifa Tendência Plus em cinco pontos: Preço de mercado + taxa fixa reduzida;

Sem fidelização nem penalizações;

Dois meses grátis ao contratar o serviço de manutenção;

Energia renovável e certificada;

Liberdade total para mudar quando quiser.

Porque os imprevistos não marcam hora e saber que temos apoio quando algo falha é parte da tranquilidade que todos procuramos.

Além disso, sabia que o preço da eletricidade varia ao longo do dia? Com esta tarifa, é possível gerir melhor os consumos: programar o termoacumulador para as horas mais baratas, ligar a máquina de lavar roupa à noite ou carregar o carro elétrico em horários mais vantajosos. E sim, isso faz diferença na fatura no final do mês.

Acresce que com a Plenitude, a energia fornecida é 100% renovável e certificada. Porque o planeta também entra nesta equação.

No final, é bom sabermos que também contamos com o apoio humano. O serviço de atendimento da Plenitude foi, pelo quinto ano consecutivo, reconhecido pela Sotto Tempo Advertising como “Serviço de Apoio ao Cliente do Ano” no setor da energia.

Este é o momento para dar aquele upgrade à nossa vida e mudar para a nova Tendência. E não há desculpas, porque esta tarifa só está disponível até dia 25 de maio e como se costuma dizer "é agora ou nunca".