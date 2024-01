Os painéis solares são mais do que simples peças de tecnologia no telhado e representam a chave para uma revolução energética sustentável. Ao ler este artigo, vai poder explorar o funcionamento da energia solar, desvendar os benefícios que ela oferece e aprender como pode tirar o máximo partido do poder do sol. Neste artigo, a Bling Energy vai tocar nestes pontos e iluminar a sua entrada no mundo da energia renovável.

Energia Solar: o que é?

A energia solar é uma fonte de energia renovável proveniente da radiação solar, tal como o nome indica, e é aproveitada através de várias tecnologias, principalmente células fotovoltaicas e sistemas solares térmicos, aos quais lá chegaremos. Ao contrário dos combustíveis fósseis (carvão mineral, gás natural e petróleo), que são finitos, a energia solar é um recurso renovável, o que significa que é inesgotável enquanto o sol existir, sendo, por essa razão, um recurso fiável a longo prazo. Nesse sentido, a energia solar reduz a dependência dos combustíveis fósseis, promovendo a liberdade energética de quem a adota. Este facto é particularmente importante para os países que recorrem a este recurso, pois permite uma estabilização dos preços da energia, bem como reforça a segurança nacional, evitando que se esgotem determinados recursos.

Adicionalmente, são várias as oportunidades de emprego que a energia solar cria no setor da energia, como fabrico, instalação e manutenção de sistemas solares, e investigação, contribuindo para o crescimento económico.

Quais os seus benefícios?

À medida que a tecnologia solar evolui, desempenha, igualmente, um papel crucial na transição para um futuro energético sustentável e com baixas emissões de carbono. Por ser proveniente do sol, este recurso é uma fonte de energia limpa e ecológica, pois não produz gases com efeito de estufa nem polui o ambiente, o que a torna amiga do planeta e contribui significativamente para o combate às alterações climáticas.

Optar por um sistema de energia solar na sua residência não só diminui a sua dependência da rede elétrica, como também pode resultar numa poupança significativa na conta de eletricidade. Além disso, muitas vezes estes sistemas produzem energia em excesso, que pode ser vendida de volta à rede elétrica nacional, gerando lucro para os consumidores.

A energia solar é resiliente perante as variações do clima ao longo do ano, conseguindo produzir eletricidade, embora menos, mesmo em dias mais nublados. Quanto às variações de temperatura, os painéis solares podem trabalhar em condições extremas até 85 ºC. No entanto, apesar de não deixarem de produzir eletricidade, a sua eficiência diminui à medida que a temperatura ultrapassa os 25 ºC - temperatura ideal para o seu funcionamento.

Como funcionam os sistemas solares?

Chegámos à parte mais técnica, mas não se preocupe, pois prometemos simplificar. Quando o sistema solar é exposto à luz do sol, produz uma carga elétrica, que é, depois, transformada na eletricidade utilizada nas nossas casas.

Existem dois tipos de sistemas solares: sistema de painéis fotovoltaicos e sistema solar térmico. No caso do primeiro, vulgarmente conhecido como sistema de painéis solares, a luz solar é convertida diretamente em eletricidade. Quanto ao segundo, a luz solar é utilizada para gerar calor e aquecer a água ou produzir vapor.

Os painéis solares podem ser facilmente instalados em várias estruturas, como telhados, terrenos, ou podem mesmo ser integrados em materiais de construção, como telhas solares ou pérgolas. Esta versatilidade torna a energia solar acessível tanto em zonas urbanas como rurais. Contudo, não são todos os telhados que podem receber painéis solares. É necessário ter em conta três fatores específicos: orientação, inclinação e tipologia de telhado. Começando com a orientação, que é fundamental para maximizar a produção solar, no hemisfério norte, é imprescindível ter os painéis virados para sul, sudoeste ou sudeste. Um telhado virado para norte, nascente ou poente, tende a ter uma produção de eletricidade baixa. Porém, ainda pode ser rentável, apenas necessita de uma análise prévia cuidada. Em relação à inclinação dos painéis, esta tem um impacto menor, mas é aconselhado estar à volta dos trinta graus. Por fim, a nível de tipologia, é importante o telhado estar em boas condições e os materiais de cobertura permitirem uma fixação segura dos painéis solares, como é o caso das telhas de barro geralmente usadas em Portugal.

Quanto custam?

Apesar de ainda representarem um grande investimento, o custo dos painéis solares tem vindo a diminuir significativamente ao longo dos anos, tornando a energia solar mais económica e acessível aos consumidores. Até ao dia de hoje, o custo de uma instalação solar residencial em Portugal pode encontrar-se facilmente entre os 3.000€ e os 6.000€. Dito isto, muitos países oferecem incentivos e subsídios para promover a adoção da energia solar, como foi o caso do Fundo Ambiental, que fechou no passado dia 31 de outubro, e subsidiava a instalação de painéis até 1.100€. Adicionalmente, já existem empresas, como a Bling Energy, que oferecem a opção de instalar este tipo de soluções sem qualquer investimento por parte do cliente, permitindo-lhe começar a poupar desde o primeiro dia.

Quanto ao dia a dia, os painéis solares não requerem uma manutenção complexa e cara, uma vez que não têm peças móveis que se desgastam com o tempo. Basta mantê-los limpos e em boas condições físicas para que continuem a funcionar corretamente.

Outro aspeto a destacar é o aumento do valor de revenda de uma propriedade com um sistema solar instalado, que pode fazer uma diferença de vários milhares de euros.

Antes de proceder à instalação de um sistema solar, informe-se com profissionais qualificados neste setor. Além de contribuir para a preservação do meio ambiente, a energia solar oferece uma alternativa eficiente e económica, destacando-se como uma solução promissora para um futuro energético mais sustentável.