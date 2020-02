“- Como é que se esquece alguém?”. A pergunta, curta na formulação, encerra um mundo de respostas. É a partir desta viagem de revelação e de esquecimento que o escritor Raul Minh´Alma tece um enredo com mais de 300 páginas e onde dá voz a Alice, Gustavo e a um misterioso Artur. “Ganhei uma vida quando te perdi”, lançado no final de 2019 é o quinto romance de Pedro Miguel Queirós, 27 anos, natural de Marco de Canaveses, nascido para o sucesso nos escaparates nacionais, em 2016, com o pseudónimo de Raul Minh´Alma. Nesse ano, o autor lançou um sucesso de vendas, “Todos os dias são para sempre” e não mais parou no seu percurso literário.

Em conversa com o SAPO Lifestyle, Raul Minh´Alma, fala-nos do amor, da diferença deste para o apego, das prisões que construímos em torno dos afetos e de como gosta de escrever no papel de mulher: “porque acho um ponto de vista mais interessante”.

Um autor que dissocia o seu “eu” daquilo que escreve, embora tenha na perceção do que o envolve a matéria-prima para o transporta para os seus livros. Para Raul, palavras como “autoajuda” e “amor-próprio” deveriam proliferar: “seríamos, com certeza, uma humanidade mais saudável e mais feliz”.

O autor de “Foi sem querer que te quis” (2018), seria incapaz de escrever uma história de amor onde o personagem aguarda 20 anos pela sua cara-metade: “não te preocupes em desperdiçar 20 anos à espera de uma pessoa que pode nunca voltar”.

Os relacionamentos e o amor, ou talvez a falta dele, são os seus temas de eleição. Sendo ainda jovem, esse conhecimento é fruto de experiência pessoal?

É impossível dissociar as minhas experiências pessoais da minha perceção da vida. Contudo a minha escrita não é baseada em mim. Não escrevo sobre mim porque também não escrevo para mim. Eu escrevo para as pessoas, logo é sobre elas que tento falar. O meu conhecimento vem, por isso, dos muitos relatos que ouço, muitas histórias que vejo, e das muitas e muitas horas que eu passo a estudar as temáticas que abordo. Que vão desde a psicologia e o comportamento humano até à física quântica e ao entendimento do universo.

Diria que o sucesso que obtém reflete, também, uma sociedade ávida de amor?

Ávida de amor, mas acima de tudo de conforto, de compreensão e de luz. Cada vez mais me apercebo da falta de conhecimento que temos sobre os sentimentos, sobre a inteligência emocional e sobre como deve ser um relacionamento saudável. Penso que o grande mal das pessoas em geral seja a falta deste conhecimento. Porque quando percebemos que amar é querer que a outra pessoa seja feliz, seja connosco ou não, percebemos que, afinal, aquilo que sentimos não é amor, é apego. Porque o apego é querer que a outra pessoa me faça feliz. O apego é uma dependência profunda que só nos traz sofrimento. Ou seja, quando muitas vezes dizemos “eu amo-te” na verdade estamos a dizer “eu amo as sensações que tu me proporcionas”. Quem ama pássaros, não prende pássaros. Porque se os amassem deixavam-nos livres a voar no seu habita natural. São estas pequenas coisas que eu tento passar à humanidade, mas vejo que é um caminho muito difícil de fazer.

Houve muita gente que me disse que os meus livros foram os primeiros que compraram na vida. Pessoas com mais de 20 e 30 anos.

Neste último livro, o narrador é uma personagem feminina – Alice - foi difícil imaginar-se na pele de uma jovem mulher, perceber as suas angústias e anseios?

Neste romance e no anterior, eu interpretei personagens femininas. Mas nos livros anteriores também o fiz por diversas vezes. Eu gosto de escrever no papel de mulher porque acho um ponto de vista mais interessante. E dá-me uma liberdade maior para explorar um maior leque de emoções e sensações. Como eu sempre estudei a mente feminina e sempre me interessei por entender as mulheres, por mim acaba por ser relativamente fácil. A parte mais difícil foi mesmo alguns pormenores relacionados com os hábitos femininos que me obrigou a fazer algumas “entrevistas” a mulheres para entender como fazem.

Tem noção de quem é o seu público? Pelos comentários que li, diria que são sobretudo mulheres jovens…

O meu público são sobretudo mulheres entre os 30 e 40 e só depois mulheres entre os 20 e 30. Quanto ao público masculino é menos de 10%. Mas felizmente a minha escrita consegue ser transversal a várias faixas etárias. Contudo, quanto mais cedo se aprender aquilo que explico nos livros, melhor. Por isso os meus livros são aconselháveis a adolescentes também.