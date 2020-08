A Associação Internacional de Ciência do Oceano (IDA) organizou, este ano, o concurso de fotografia intitulado ‘Capture the Dark’. Em poucas semanas, chegaram mais de 450 imagens capturadas com vista para o céu a partir de lugares como como Estados Unidos, Dinamarca, Madagascar, México, Índia, Canadá, Nova Zelândia ou Turquia.

Veja os vencedores nas diferentes categorias na galeria abaixo.