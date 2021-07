As forças de segurança afegãs tentavam retomar, nesta sexta-feira, a estratégica cidade de Spin Boldak, no sul, que caiu nas mãos dos talibãs na quarta-feira.

Siddiqui e um oficial afegão de alta patente foram mortos num fogo cruzado, disse um comandante do Exército afegão à Reuters.

De nacionalidade indiana, o fotógrafo acompanhava as forças de segurança afegãs perto de Kandahar, a principal cidade do sul do Afeganistão, desde o início da semana.

"Estamos à procura de mais informações e a trabalhar com as autoridades da região", disseram o presidente da Reuters, Michael Friedenberg, e a editora-chefe, Alessandra Galloni, em comunicado.

"Danish foi um jornalista excepcional, um marido e pai dedicado e um colega muito querido. Os nossos pensamentos estão com a sua família neste momento terrível", acrescentaram.

Na madrugada desta sexta-feira, o fotógrafo tinha informado a Reuters que tinha sido baleado no braço.

Segundo o comandante local citado pela Reuters, o fotojornalista estava a tentar ser tratado quando os combatentes dos talibãs que se retiravam de Spin Boldak o encontraram.

Siddiqui fez parte da equipa que ganhou um Prémio Pulitzer em 2018 pelos sua cobertura da crise dos refugiados rohingyas.