É possível amar em tempos de pandemia?

Foi sob esta premissa que o site espanhol Cultura Inquieta com o apoio da Iberdrola, lançou um desafio aos seus seguidores.

Captar o amor, nas suas variadas formas, durante este período tão atípico que estamos a atravessar, partilhando as suas fotografias nas redes sociais com a etiqueta #AmarEnPandemia.

A adesão foi muita, registando-se mais de 7.000 participações, mas no final apenas cinco foram premiadas e mais umas quantas mereceram menções honrosas.

Cada uma delas expressa uma diferente forma de amor, mas todas elas refletem imagens de grande beleza e ternura.

Futuramente será realizada uma exposição em Madrid que incluirá uma seleção mais ampla de fotografias, como forma de documentar estes meses de pandemia.

Um testemunho real do que foi (e ainda é) viver com a ameaça constante da COVID-19, do que mudou para cada um de nós, mas, acima de tudo, um testemunho sobre o papel fundamental do amor na luta a qualquer obstáculo.