Prepare-se para começar a semana com um sorriso. Nada melhor do que uma galeria de imagens com os nossos melhores amigos, os animais, metidos numa (literalmente em alguns casos) embrulhada.

Estes animais de estimação ficaram presos nos lugares mais incomuns, como balcões de cozinha, fendas de sofás, vãos de janelas, caixotes do lixo... Preparado para começar a rir? Então veja a lista abaixo.