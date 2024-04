O Seafood Stewardship Index, elaborado pela World Benchmarking Alliance, avaliou o desempenho dos principais players do setor de produtos do mar em áreas cruciais como governança e estratégia, responsabilidade social, ecossistemas e rastreabilidade e o grupo Nueva Pescanova destacou-se.

O Nueva Pescanova foi reconhecido como a primeira empresa pesqueira e a segunda neste setor que mais contribui para uma indústria sustentável e responsável.

Para a empresa, citada em comunicado, a distinção é recebida "como forma de reconhecimento daquele que tem sido um caminho que percorremos com ambição.".

No grupo Nueva Pescanova, a sustentabilidade encontra-se no centro do seu modelo de negócio e da estratégia global. É por isso que a empresa estabeleceu metas e prazos, oferecendo transparência no seu progresso em questões que variam desde as mudanças climáticas até à inclusão social e nutrição.

"Este ranking vem provar-nos de que estamos no caminho certo e é nosso compromisso continuar a trabalhar para atingir a meta a que nos propomos", acrescenta a marca no comunicado.