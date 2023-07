Escolhas eficientes de eletrodomésticos são escolhas inteligentes. Saiba onde encontrar as melhores opções

Todos sabemos como dentro de alguns meses, com as estações do ano mais frias, crescerão as nossas preocupações face aos gastos em energia. Agora, com o verão instalado em pleno, eis a oportunidade de fazermos escolhas decisivas em nossas casas, tornando-as mais eficientes em cada tarefa que necessite da utilização de um eletrodoméstico.

Há muito que sabemos como a substituição de lâmpadas incandescentes por lâmpadas LED, o ato de desligar os aparelhos em modo stand-by, o aproveitamento da luz natural e o bom isolamento térmico ou a contratação de tarifas elétricas mais ecológicas, resultam numa gestão mais eficaz dos consumos domésticos de energia.

Há que juntar à equação uma outra questão: a utilização de eletrodomésticos mais eficientes (assinalados com letras de A a H na escala impressa na etiqueta energética que os acompanha). Na hora da aquisição de eletrodomésticos analise bem, entre outros fatores, o nível de ruído, a pegada de carbono e, naturalmente, o consumo de energia.

Neste âmbito, a Worten apresenta-nos alguns dos eletrodomésticos mais eficientes do mercado, para que os possamos desfrutar de casas com harmonia e boa energia e, naturalmente, com a redução da conta de eletricidade no final do mês.

Um caminho facilitado para uma verdadeira casa inteligente e com uma melhor relação custo/rendimento que, na Worten, apresenta vantagens acrescidas com a campanha em vigor “Escolhas inteligentes? Eletrodomésticos Eficientes”.

É muito simples: na compra de um eletrodoméstico de Classe A, B ou C presente na campanha e de valor superior a 599 euros, a Worten oferece um Cartão Dá até 125 euros (válido em mais de 1100 lojas, das mais variadas categorias).

créditos: Worten

A oportunidade para substituir os velhinhos equipamentos devoradores de eletricidade por soluções mais eficientes numa gama de eletrodomésticos que incluem, entre outros, máquinas de lavar roupa, frigoríficos combinados e máquinas de lavar louça.

E, retenha o seguinte facto: o investimento em tecnologia e equipamentos de elevada eficiência pode resultar, a médio e a longo prazo em positivos contributos significativos, o mesmo é dizer que há uma evidente poupança de energia e, consequentemente, de dinheiro no final do mês.

Contas feitas, conseguir este equilíbrio entre um consumo mais eficiente sem perder qualidade de vida é, agora, muito mais fácil. Tudo isto sem comprometer o conforto em nossas casas e sem que exija enormes ajustes nos hábitos diários da nossa família.