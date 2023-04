Os primeiros dias longos e soalheiros fazem-nos desejar encontros ao ar livre com os amigos e família. E não precisa de ter uma propriedade a perder de vista para fazer dos seus momentos de lazer um acontecimento épico. Um jardim doméstico, varanda ou pátio, podem tornar-se num recanto de convívio. Uma renovação de espaço que conta com uma aliança preciosa, a Worten, onde encontramos centenas de referências para Jardim e Bricolage.

A gama de artigos disponíveis contempla dos cadeirões, bancos e cadeiras de jardim com diferentes funções (como esta belíssima cadeira suspensa ou esta), aos baloiços, espreguiçadeiras e mobiliário descontraído, traduzido em conjuntos de relax e conjuntos de poltrona e mesa. Tudo isto para relaxar após longos almoços. Não faltam mesas de apoio e de centro onde vão descansar incríveis bebidas, sem que falte a churrasqueira e até mesmo um forno para preparar pizzas, entre outros petiscos de se lhes tirar o chapéu. E se o espaço exíguo for uma condicionante, há piscinas insufláveis que se acomodam num cantinho do jardim ou quintal, convidando a um mergulho retemperador.

créditos: Worten

Quem não se quiser ficar apenas pelo mobiliário de exterior e pretender levar uma vida nova ao jardim, ou varanda, encontra na Worten inspiração para se lançar numa pintura extra, que realce a decoração, assim como motivos decorativos que acrescentarão um bónus de sofisticação aos espaços.

Uma oferta que não esquece mãos dadas à bricolage e também jardinagem e horticultura. Se das flores podemos aguardar um toque de cor a aroma extra para os espaços que nos alegram a primavera e o verão, dos hortícolas podemos esperar sabor para as nossas refeições estivais. Por que não apostar numa horta vertical? Não só propicia um recanto de frescura no jardim ou na varanda, como é um elemento que envolve a família numa atividade comum. Na Worten há uma multidão de sementes a aguardar o momento em que as deitamos ao solo. E, como até mesmo a horticultura se pode fazer com estilo, aposte em vasos inteligentes e de diferentes dimensões. E, claro, não esqueça a rega.

Se a inspiração lhe fraquejar no momento de redefinir o espaço onde vai passar grandes momentos nos próximos meses, a Worten dá-lhe uma ajuda, com, entre outras, dicas para montar um espaço para relaxar na varanda e para criar um jardim simples e barato.