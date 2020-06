A alimentação das crianças é um dos temas que mais perguntas e atenção suscitam aos pais. Como forma de os ajudar e de lhes apresentar novos caminhos, decorre online, a 4 de julho, um workshop sobre a diversificação alimentar do bebé no seu primeiro ano de vida.

A partir das 10h00, Joana Andrade Nunes, responsável pelo blogue “Camomila Limão”, estará em direto com os participantes para partilhar receitas, assim como dicas no que respeita à introdução de novos alimentos, rentabilização do tempo de preparação de alimentos. Isto numa época em que uma eficaz gestão das tarefas do quotidiano é um bem precioso para as famílias.

No decorrer da sessão, será feita uma abordagem à gestão das refeições familiares incluindo o bebé.

O workshop orça os 25,00 euros por participante. Mais informações e inscrições através do e-mail info@camomilalimão.com