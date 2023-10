Cláudia Costa e Tiago Lucena, autores do blogue “A Senhora do Monte”, publicaram o livro “Saberes do Passado” (edição Chá das Cinco), obra com mais de 120 receitas naturais para cuidados de higiene pessoal, limpeza doméstica, dicas para crianças e até receitas para os animais domésticos.

Entre as muitas propostas incluídas no livro, encontramos desodorizantes, toalhitas reutilizáveis ou descartáveis, creme para assaduras de bebés, acendalhas ecológicas.

A dupla que, desde 2010 procura viver de um modo mais ecológico e natural, partilha a sua receita para produzirmos uma água micelar caseira. Simples, conserva-se por três meses e apresenta inúmeras aplicações.

O que é a água micelar?

A água micelar revolucionou o mundo da limpeza facial. Serve para limpar, purificar, desmaquilhar, suavizar e reequilibrar o pH da pele.

Dica De manhã, é ideal para limpar a pele e refrescar o rosto ao acordar, deixando-o completamente preparado para receber quaisquer produtos de maquilhagem. À noite, é perfeita para desmaquilhar o rosto, os olhos e os lábios.

O seu nome deriva das micelas, que são basicamente moléculas que têm afinidade tanto com a água como com o óleo, possuindo a capacidade de eliminar impurezas, limpando poros em profundidade, retirando as células morras e a maquilhagem da pele e equilibrando o seu nível de oleosidade.

A grande vantagem do uso da água micelar é que, de uma só vez, consegue-se, para além da higienização, uma ação calmante, hidratante, descongestionante e refrescante.

De que ingredientes vai precisar?

95 ml de água de rosas

3 ml de óleo de rícino

3 ml de óleo essencial de rosa mosqueta

20 gotas de vitamina E

Frasco de spray com capacidade para 150 a 200 ml

Como preparar?

Os ingredientes devem ser misturados dentro de um frasco, previamente esterilizado.

Coloque a água de rosas dentro do frasco e a seguir o óleo de rícino e o óleo essencial de rosa mosqueta. Agite bem para que todos os ingredientes fiquem perfeitamente misturados.

Por fim, adicione as gotas de vitamina E e agite de novo.

Quando a água micelar estiver pronta, irá ter um tom amarelado, mas não se preocupe. Essa cor é provocada pelo óleo de rícino adicionado.

Como aplicar?

É muito simples. Basta humedecer uma compressa desmaquilhante reutilizável com a água micelar e passá-la por todo o rosto. Comece pelos olhos e pestanas e depois pelos lábios. Use outro disco desmaquilhante reutilizável para limpar o excesso de produto do rosto e passe-o sem pressionar a pele, com movimentos suaves e circulares.

Quando terminar, não é necessário lavar o rosto, pois a água micelar não é um produto que necessite de ser removido. Contudo, não se esqueça de aplicar o seu creme hidratante de seguida obter uma pele perfeita.