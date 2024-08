Há 25 anos que o regresso às aulas se faz em boa companhia, com a maior livraria online portuguesa, a WOOK, uma aliada dos pais, dos alunos, durante todo o seu processo académico e da comunidade escolar. E fá-lo de inúmeras formas, não apenas com a disponibilização de manuais e material escolar, de livros educativos, mas também com dicas e conselhos essenciais para um ano letivo repleto de sucesso.

Neste período de renovação, o papel dos pais é crucial para garantir que os mais jovens estão bem preparados e motivados. Como aqui visto, existem ferramentas valiosas como a plataforma MEGA, que oferece vouchers para os manuais escolares gratuitos ou o PNL (Plano Nacional de Leitura), que incentiva hábitos de leitura essenciais para o desenvolvimento escolar. Mas que outras estratégias práticas podem ajudar os filhos a terem um ano letivo fantástico? É o que vamos descobrir nas próximas linhas.

Dicas para ter o material escolar sempre organizado

Muito do sucesso escolar passa por uma boa organização. Eis que chega o momento de olharmos para a organização do material escolar.

Ponto importante é o de estabelecer um local fixo para os materiais. Um hábito que ajuda a evitar que os materiais se espalhem ou se percam. Também a reter, a importância do uso de etiquetas e um sistema de arquivo. Sem confusões e stresses os nossos filhos encontram com rapidez o que precisam.

Manter uma agenda ou planeamento (com tarefas, prazos e compromissos), manter uma reserva de itens essenciais de material de escrita e acessórios, cadernos e material de escritório de forma a substituir por outro(s) em fim de vida e planear com antecedência o material escolar para o dia seguinte são pontos importantes a reter.

organização créditos: Freepik

Dicas para manter os livros escolares sempre impecáveis

Os livros escolares são uma porta aberta ao conhecimento. De há uns anos a esta parte, também são reutilizáveis sob determinadas condições. Manter estes livros impecáveis em casa, no transporte e na escola é, também, um facilitador do estudo.

Entre as dicas que os pais podem partilhar com os filhos, é de boa prática evitar comer ou beber perto dos livros escolares. Para evitar acidentes vários, as capas protetoras são uteis para obstar a danos causados por líquidos, rasgos ou sujidade. Acresce que oferecem uma superfície mais resistente para escrever e fazer anotações.

Se houver que destacar informações importantes nos livros escolares, o mais aconselhado é usar marcadores removíveis ou post-its.

Sempre que não estão a uso, os livros escolares devem ser mantidos numa estante ou prateleira numa posição vertical para evitar que sejam dobrados ou amassados. Além disso, há que evitar empilhar objetos pesados por cima dos livros para não haver danos na capa ou nas páginas. A exposição prolongada à luz solar pode desbotar as capas e as páginas dos livros. Armazene-os num local fresco e seco, longe da luz direta do sol.

No caminho para a escola, os livros devem ir acondicionados na mochila ou bolsa adequadas para evitar que sejam amassados.

Dicas de rotina (uma das chaves do sucesso)

Com meia dúzia de práticas verá que se torna mais fácil abrir o caminho ao sucesso escolar dos mais jovens neste ano letivo 2024-25. Entre os hábitos a adquirir está o estabelecimento de rotinas. No fundo, trata-se de determinar horários regulares para o estudo, o sono e o lazer. Este equilíbrio entre as três dimensões da vida do estudante, ajuda-o a desenvolver disciplina e a gerir melhor o seu tempo. Incentive a criação de um horário de estudos fixo, respeitando pausas para descanso, para que seja possível assimilar melhor os conteúdos das aulas.

Um ambiente de estudo produtivo pode fazer a diferença no desempenho escolar dos alunos. Certifique-se de que tem um espaço silencioso, bem iluminado e organizado propício ao estudo. Entre as variáveis que deve considerar estão a iluminação (adequada para evitar a fadiga ocular), a manutenção de um espaço de estudo organizado, com todo o material escolar necessário ao alcance. Há, também, que garantir que a cadeira e a mesa são confortáveis e adequadas para os períodos de estudo.

Pedem os bons mandamentos da vida escolar que os pais mantenham uma comunicação aberta com a escola e com os professores. Participe ativamente em reuniões de pais, também nos eventos escolares e esteja a par do progresso dos seus educandos. Esta é uma relação que proporciona aos pais um valioso retorno de informação, útil no apoio ao aluno.

