Nobre lança iniciativa para apoiar motoristas

Devido ao encerramento da maioria dos serviços de restauração rodoviária, a aquisição de provisões tornou-se um desafio para os motoristas nas suas rotas. Por esse motivo, a Nobre, juntamente com outras empresas do grupo Sigma, lançou a iniciativa “Food for Drivers” em Portugal, Espanha, Itália, França, Bélgica, Alemanha e Holanda, para oferecer alimentação a estes profissionais.

“Os motoristas são uma parte essencial para garantir que os nossos produtos chegam aos consumidores. Sabemos que estão a fazer um grande esforço para realizar o seu trabalho face às dificuldades do momento atual, ao que acresce o fecho da restauração e dos pontos de descanso na estrada. Consideramos que é essencial ajudá-los com a questão da alimentação, e é por isso que que a área logística ativou este projeto nos nossos centros”, explica Alexandre Chambel, responsável pela área de supply chain da empresa.

Esta iniciativa está a ser desenvolvida em Rio Maior, região onde estão sediados a fábrica e o centro logístico da Nobre Alimentação.

Midas oferece serviços a profissionais de saúde e forças de segurança

No âmbito da atual situação do COVID-19, as oficinas Midas Portugal irão oferecer serviços que ajudem a assegurar a mobilidade dos profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, auxiliares e demais funções de saúde dos hospitais e centros de saúde) e forças de segurança (polícias e bombeiros).

Até final deste mês, todos estes profissionais poderão beneficiar da oferta do tratamento anti-bacteriano do sistema do ar condicionado e o controlo e reposição dos níveis da viatura (inclui pressão dos pneus, reposição do líquido refrigerante do motor, do líquido do limpa pára-brisas e óleo de motor).

A oferta será válida de 1 a 30 de abril, em todas as oficinas da empresa, mediante a apresentação de um documento comprovativo (cartão SNS, cédula profissional ou outro que ajude a identificar o profissional em questão).

Mar Shopping entrega cabazes a famílias carenciadas

Arrancou esta semana a entrega de cabazes alimentares porta a porta a cerca de 200 famílias carenciadas dos concelhos de Faro, Loulé e Matosinhos pelos centros comerciais Ingka Centres. O MAR Shopping Algarve e o MAR Shopping Matosinhos estão assim a apoiar agregados que somam as dificuldades financeiras ao isolamento social imposto pelo Estado de Emergência declarado em resposta à crise do COVID-19.

Na lista de beneficiários desta ação, que se estende por três meses e que conta com o apoio da Prosegur para o transporte e entrega dos cabazes, encontram-se situações sociais muito complicadas: “Estamos a entregar cabazes completos, que incluem desde enlatados a produtos frescos. Em alguns casos, tivemos de os adaptar porque muitos dos agregados não têm sequer um fogão para cozinhar”, refere Ana Machado, community engagement manager da empresa em Portugal, em comunicado.

Com esta iniciativa, a Ingka Centres inicia um plano que prevê desde o apoio aos seus lojistas, a disponibilização de conteúdos de entretenimento às famílias e a ajuda às populações mais frágeis da comunidade.

Ohai Nazaré oferece estadia a profissionais de saúde

Após vários meses de obras, o resort ao ar livre Ohai Nazaré oferece 1 000 noites aos profissionais de saúde que estão a trabalhar para combater a crise da COVID-19 em Portugal. O objetivo é que estes profissionais possam descansar e relaxar num dos bungalows que a unidade tem à disposição quando a situação melhorar.

“No Ohai Nazaré queremos contribuir com o nosso pequeno grão de areia para esta crise de saúde que está a afetar todo o mundo. [...] Como forma de agradecimento por todo o trabalho, uma vez superada esta pandemia, queremos convidá-los a desfrutar de momentos de descanso em plena natureza, juntamente com a família ou amigos no nosso resort”, sublinha Alberto Carvalho, diretor da unidade hoteleira, em comunicado.

Durante a estadia, os profissionais - que poderão ser acompanhados por um máximo de quatro pessoas - poderão ir à praia, praticar surf, andar de bicicleta ou a cavalo, fazer longas caminhadas e visitar localidades próximas como Óbidos ou Fátima.

Quem quiser desfrutar de duas noites em plena natureza poderá solicitar a sua reserva através do endereço de email info.nazare@ohairesorts.com, comprovando que é um profissional de saúde no ativo. Para mais informações, consulte o regulamento e todas as condições aqui.