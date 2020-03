“O Intermarché de Sacavém está a disponibilizar nas suas lojas pão gratuito para os clientes mais carenciados”, lemos em comunicado emanado pela insígnia alimentar do grupo Os Mosqueteiros. Desta forma, diariamente, “a loja disponibiliza, numa área específica, o pão do dia anterior, explicando que este é ´oferecido com todo o amor e carinho. Se hoje não tiver dinheiro para comprar pão, por favor leve um saco`".

Uma “medida direcionada para aqueles que mais precisam”, lemos na nota informativa que acrescenta que “o ponto de venda pretende ajudar os clientes a fazer face às suas necessidades, colmatando simultaneamente o desperdício alimentar”.

Recorde-se que as lojas Intermarché estão a praticar horários reduzidos como podemos acompanhar aqui. No decorrer das medidas preventivas à propagação do COVID-19 todas as lojas encerram às 14h00 ao domingo.