De forma a colmatar a frequência de erros em processos de entrevista, o Alerta Emprego, portal de emprego online português, reúne, em conjunto com diversas empresas parceiras, algumas falhas que são regularmente cometidos. Conheça-os para os evitar.

Não estar devidamente preparado

A preparação prévia para a entrevista é um ponto fulcral para se ser bem-sucedido no processo e conseguir-se a vaga. Isto pode ocorrer quando os candidatos são contactados e não se recordam da candidatura ou não revelam estar bem informados sobre a empresa ou função durante a conversa. Estudar a página online da organização, ler notícias sobre a mesma e pesquisar mais acerca do recrutador pode evitar que este erro seja cometido.

Chegar atrasado ou faltar à entrevista

Chegar atrasado ou faltar ao primeiro contacto com a empresa dá ao candidato uma imagem pouco profissional e mostra desinteresse relativamente à oportunidade a que se candidata, bem como falta de compromisso. O profissional deve sempre tentar confirmar a sua presença com antecedência e estar uns minutos mais cedo no local, assegurando que tudo corre como esperado.

Não levantar questões e não destacar competências

Fazer questões sobre a empresa e vaga, principalmente no final da conversa, é um dos pontos fundamentais durante uma entrevista de emprego. Esta atitude mostra que o candidato está de facto empenhado em ingressar na empresa e no seu respetivo dia-a-dia, bem como nos seus valores e missão.

Ter uma postura desadequada

Adotar uma postura correta é essencial para conseguir prosseguir no processo de recrutamento. Os candidatos devem evitar ter uma imagem descuidada ou não fazer contacto visual com os recrutadores, sob risco de demonstrarem desleixo e insegurança. Também a roupa que levam para a conversa deve ser pensada, não devendo ser informal.

Levar um acompanhante para a conversa

Ser entrevistado é um momento pessoal, pelo que, embora pareça pouco provável, ir a uma entrevista acompanhado é um dos principais erros relatados pelas empresas. Além de ser desaconselhado, caso exista um acompanhante o mesmo não deverá intervir na conversa no lugar do candidato.