As vantagens de contratar trabalhadores mais velhos, conhece-as?

Perpetuar este tipo de decisões significa limitar o sucesso de qualquer empresa. Independentemente da área ou indústria em causa, a diversidade é um fator-chave para gerar ideias e abordagens conscientes, baseadas em diferentes pontos de vista e experiências.

É certo que, por norma, sim, contratar alguém mais velho pode ter alguns inconvenientes, como custos mais elevados com a saúde ou incapacidade de se manter atualizado em termos de desenvolvimentos tecnológicos. No entanto, estes fatores dependem do trabalhador em si. Há colaboradores que, com 30 anos, são obesos e têm diabetes, enquanto outros, com mais de 50 anos, são saudáveis e não têm quaisquer problemas relacionados com a idade. Além disso, as competências tecnológicas podem ser ensinadas.

Por isso, a consultora de RH Kelly vem acabar com os estigmas sobre a idade no trabalho e enumera as principais vantagens de contratar trabalhadores mais velhos:

- Vantagens sobre a concorrência - Ao contratar uma mão-de-obra diversificada, que inclui trabalhadores de diferentes gerações, as empresas ganham vantagem sobre a concorrência. Em equipas diversificadas apresentam-se pontos de vista diferentes sobre os problemas e desafios, o que ajuda a alargar o espectro de possíveis soluções e inovações.

- Formação - O facto de terem muito mais anos de experiência faz com que estes trabalhadores não necessitem de longos períodos de formação, apenas adaptação às rotinas e processos diários na empresa. Ao contratar uma pessoa mais velha, a empresa pode contar, logo à partida, com alguém pronto a ‘pôr mãos à obra’.

Rita Mexia, Senior National Manager/Science&Clinical e Equity@Work Manager da Kelly em Portugal. créditos: RH Kelly

- Mais experiência - Este pilar divide-se em três outras vantagens: a primeira é que o enquadramento teórico destes trabalhadores é mais abrangente do que o dos colaboradores mais novos, o que pode ser útil na procura de soluções e estratégias. A segunda prende-se com o facto de já terem sido expostos às mais variadas situações e terem assim uma vasta gama de recursos à sua disposição. E por fim, estes trabalhadores são normalmente mais confiantes por estarem na indústria há mais tempo.

- Melhores competências interpessoais - Devemo-nos lembrar que estes talentos entraram no mercado de trabalho muito antes de termos smartphones, tablets e wearables, o que significa que estão muito mais acostumados à interação à geração Millennial. Além disso, os trabalhadores mais velhos têm redes de contactos bastante vastas. E estas podem ser bastante úteis, seja para estabelecer uma relação comercial com outra empresa ou para encontrar alguém com uma competência específica para determinado projeto.

“Considerar a idade no momento de contratar não é um erro. O erro é fazê-lo sem contextualizar a situação”, refere Rita Mexia, Senior National Manager/Science&Clinical e Equity@Work Manager da Kelly em Portugal, lembrando que “qualquer candidato tem as suas limitações, mas existem fatores incontornáveis e outros que, com algum esforço, se conseguem colmatar rapidamente”.

Por fim, Rita Mexia deixa um conselho às empresas: “Mais experiência significa mais conhecimento, o que se traduz no conjunto de vantagens que são do interesse de qualquer empresa. Por isso, o foco deve sempre estar no valor que qualquer talento pode acrescentar à empresa, não nas responsabilidades que a empresa terá com esse trabalhador”.