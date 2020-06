Desde a mais tenra idade que o desenho é o seu hobby predileto. Em pequena, os pais compravam-lhe todos os filmes de animação da Walt Disney Pictures e Oksana Pashchenko passava, depois, as personagens para o papel. Nas últimas semanas, decidiu surpreender os mais de 23.000 seguidores que tem na rede social Instagram com uma perspetiva moderna das clássicas princesas da multinacional norte-americana.

Inspirada pela sua própria gravidez, a artista russa imaginou-as como mulheres grávidas dos nossos dias. As reações não se fizeram esperar e rapidamente os seus desenhos, que pode ver na galeria de imagens que se segue, se tornaram virais. "Eu já estava grávida e, como era uma época mágica, pensei refazer as princesas da Disney como uma continuação do final feliz deste meu conto de fadas", justifica a artista autodidata.

Cinderela, Jasmine, Bela, Pocahontas, Mulan e Tiana são algumas das personagens retratadas em estado de graça pela criativa europeia. Mas, muito embora diga que todo o universo de Walt Disney a apaixona, Oksana Pashchenko admite a sua preferência por Ariel e por Aurora. "Estou de licença de maternidade, por isso, agora, posso dedicar mais tempo a este projeto", refere a artista, deixando adivinhar ainda mais criações.