O anestesista norte-americano Jason Campbell é a nova estrela global das redes sociais, onde é conhecido como TikTok Doc. As danças animadas e as coreografias divertidas que este profissional de saúde de 31 anos faz nos corredores dos dois hospitais que integram a Oregon Health & Science University, onde trabalha, e, depois, partilha na internet têm feito furor e até celebridades como a cantora Janet Jackson já assumiram que o seguem. "Muito giras", elogia a irmã de Michael Jackson.

Numa fase inicial, Jason Campbell pretendia apenas mostrar aos adolescentes afro-americanos que todos, sem exceção, podem ser médicos mas, com a pandemia de COVID-19 a alastrar pelos EUA, decidiu mudar de discurso, passando a incentivar todos os profissionais de saúde a enfrentar as dificuldades no local de trabalho com um sorriso no rosto. Numa primeira fase, muitos não queriam aparecer, mas agora renderam-se. "Estamos nisto juntos. Fiquem em casa", pede o anestesista.