“Foi no tempo das cerejas que nasceu, pra grande orgulho esta menina encantada. Do dia, não há certezas”. Nem todos os princípios das boas histórias se desfiam com um “Era uma vez…”. Assim é no livro que a fadista Carminho dedica à menina nascida no Fundão, em julho de 1920, tornada nome maior de Portugal e que, hoje, “descansa” no Panteão Nacional.

Um conto de princesas tendo como mote Amália Rodrigues? Também, porque com o encanto de todas as histórias de superação. Da família que deixa as serranias das beirãs e chega à cidade grande, da criança que no coração e na alma aconchega a música e que se torna a maior embaixadora da cultura portuguesa. Carminho que por inúmeras vezes já cantou a diva da canção nacional, recorda-a em “Amália, já sei quem és”, obra endereçada ao público infantil, que nasce com ilustrações de Tiago Albuquerque.

À conversa com Carminho percebemos as motivações da cantora e compositora para um livro que é “uma passagem de testemunho de geração em geração”, uma “celebração da Amália”, no ano em que volve um século sobre o seu nascimento. Uma viagem à vida e obra da fadista contada em sextilhas, uma das formas poéticas utilizadas no Fado tradicional. Linhas que também nos trazem curiosidades: Amália nunca vendeu limões.

Conversa onde temas como a determinação, o arrojo e a coragem são palavras presentes e onde a autora, entre outros, dos álbuns “Fado”, “Alma” e “Canto”, não esquece que “Amália foi professora na linguagem do Fado e eu identifico-me com ela”.

Excerto do livro de Carminho que conta com ilustrações de Tiago Albuquerque. créditos: Penguin Random House

Carminho, este livro marca a sua estreia nos escaparates. Quer contar-nos como nasce “Amália, já sei quem és”?

Este livro nasceu de uma proposta que chegou pela editora Penguin Random House, na pessoa da Joana Gonçalves, a editora da chancela infantil Nuvem de Letras, que me desafiou a escrever a biografia da Amália para crianças. Fiquei logo bastante entusiasmada e aceitei.

As histórias contadas às crianças vão preservando e imortalizando a memória destas figuras maiores, porque vão dando a conhecer e há uma passagem de testemunho.

Porque endereça o livro, especificamente, ao público infantil? Prende-se com a preservação da memória de Amália Rodrigues?

Uma das razões pela qual aceitei e que gostei tanto deste desafio foi exatamente por acreditar que as histórias contadas às crianças vão preservando e imortalizando a memória destas figuras maiores, dando-as a conhecer. Há uma passagem de testemunho de geração em geração dos feitos e da importância que estas figuras, nomeadamente a Amália, têm no mundo.