A TaskRabbit, plataforma que liga pessoas a Taskers qualificados que as ajudam com as tarefas domésticas e recados (por vezes estranhos), acaba de partilhar com o SAPO Lifestyle os pedidos mais invulgares que receberam.

Plataformas como esta estão a tornar-se uma forma popular de ajudar as pessoas a enviarem uma surpresa à sua cara-metade. Só em 2021, a empresa do grupo IKEA entregou mais de 12.000 bouquets de flores ou rosas. E, uma vez que um terço dos pedidos para o dia dos namorados são feitos há última da hora, com muitas pessoas ainda a optar por enviarem presentes mais tradicionais, existe quem pense fora da caixa e seja realmente criativo.

Estes são os nove pedidos que não acreditaria que poderiam passar pela cabeça de alguém: