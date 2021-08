É natural, vegan, sustentável e amiga dos animais. É assim que se pode descrever a Freshly Cosmetics, uma empresa espanhola criada em 2016 por três engenheiros químicos que tinham um objetivo muito concreto: criar uma marca que revolucionasse o mundo da cosmética com os seus produtos naturais e sustentáveis.

Ao posicionar-se como uma empresa animal lover, fez todo o sentido para a Freshly – que só entrou no mercado português em outubro de 2020 – que a sua oferta de produtos se estendesse a toda a família e que incluísse, claro, os membros de quatro patas.

“Para nós, os animais estão ao mesmo nível que as pessoas e esta é uma premissa que já nasceu desde que a Freshly foi criada: ser cruelty-free, não fazer testagem em animais e não usar qualquer tipo de produto de origem animal. À semelhança das nossas necessidades de pele, os animais também têm as suas. E assim pensamos em desenvolver produtos com ingredientes naturais de origem vegetal para eles”, explica Inês Reis, representante da marca em Portugal, em entrevista ao SAPO Lifestyle sobre esta gama de produtos para o dia a dia produzida com 99% de ingredientes naturais, de origem vegetal e biológica.

Para a Freshly, desenvolver uma gama de produtos específicos para cães e gatos foi um processo desafiante, onde foram precisos meses de pesquisa até obterem uma fórmula perfeita e que não oferecesse menos do que resultados extraordinários.

“Durante o processo de desenvolvimento, contamos com a ajuda de um veterinário, da nossa equipa de químicos e de controlo que produziram todos os testes até à obtenção das fórmulas finais. Tal como acontece como os produtos Freshly, os produtos para animais de estimação foram dermatologicamente testados em peles sensíveis”, refere a representante da marca que teve o cuidado de integrar derivados de diversos óleos essenciais. “Todas as pessoas da equipa Freshly com cães, foram as primeiras a ter os produtos e a confirmar que os seus animais os adoravam, antes de serem lançados no mercado.”

A gama Freshly Pets é composta por três produtos: o Citrus Care Deodorisig Shampoo (com um ingrediente ativo de soja, óleo de rícino, aloe vera orgânico e abacate), o Natural Hair Conditioner Spray (com ingredientes ativos obtidos a partir da beterraba, rosa de jericó e inulina vegetal) e a Bamboo Brush. Uma das grandes vantagens desta gama é que para além de ser adequada para todos os tipos de pelagens, é ainda compatível com todos os tipos de peles. “Nenhum dos nossos produtos tem alérgenos, ou seja, não tem ingredientes à base de sintéticos e toxinas, que é o que provoca as alergias.”

Hidratar e cuidar são os verbos chave desta linha de cosmética natural para cães e gatos, onde se destaca o condicionador em spray que, por ser de uso diário, é uma boa forma de controlar o odor dos amigos de quatro patas lá de casa. “O objetivo é proporcionar um acabamento macio, brilhante, aportar hidratação e ajudar na escovagem. Pode ser aplicado diariamente tanto em pelo seco como húmido, dando uma sensação de vitalidade, de um pelo mais suave e saudável”, afirma Inês Reis, que alerta que este produto não deve substituir os cuidados de higiene habituais do animal.

Face às escovas tradicionais à venda no mercado, a Bamboo Brush destaca-se por ser 100% sustentável – uma vez que a cabeça é feita em bambu, as cerdas em canhâmo de sisal e o cabo em algodão – e proporcionar uma escovagem menos agressiva. “Para além de ser planet first, em termos de benefícios esta vai proporcionar uma escovagem muito mais delicada, precisamente pelas cerdas de cânhamo, e conseguimos muito mais eficazmente retirar o excesso de pêlo que o animal vai perdendo.”

Os produtos variam entre os 12,00 e os 16,26 euros e estão à venda online.

