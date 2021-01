Organizado pela marca americana de cuidados com a barba Mean Beard, o concurso anual "MEANest Beard Worldwide" atrai concorrentes do mundo inteiro que disputam o título e troféu respeitados.

"Não é apenas a barba, é a atitude", disse Joe Loving, sócio-gerente e júri do concurso da Mean Beard. "Escolhemos o vencedor com base não apenas na composição da barba, mas também no homem por trás da barba e no que a sua barba representa".

Desde pescar e explorar a ajudar a sua filha e genro com a sua nova casa, Kevin Boling é um homem atencioso com muitos interesses. Em 2015, começou a deixar a barba crescer em homenagem a um amigo de infância que morreu de cancro.

"Quando comecei a deixar a minha barba crescer, fumava e levava um estilo de vida pouco saudável", disse Boling. "A minha filha veio ter comigo e disse-se que a minha barba estava a ficar amarela. Eu sabia que eram as manchas de nicotina. Já havia tentado várias vezes na vida parar de fumar. O facto de ter sido ela a chamar-me a atenção foi incentivo que precisava".

O lema por detrás da barba de Kevin é: "Nunca é tarde demais para mudar a sua vida para melhor". Apaixonado por ir atrás dos seus sonhos e viver a vida ao máximo e com o desejo de ver os seus netos crescerem, Kevin estava altamente determinado a ter um estilo de vida mais saudável. Com uma alimentação correta e exercícios diários, até conseguiu devolver a pressão arterial e o colesterol a níveis saudáveis.

"Sinto que tenho mais uma segunda oportunidade de viver a minha vida", disse. "A minha barba é uma representação da minha vida. Ainda há algumas manchas amarelas. Alguns encorajaram-me a cortá-la, mas eu vejo isso como um lembrete de superar a luta e de me tornar uma pessoa mais saudável e feliz."

Este é o sétimo ano consecutivo para o concurso anual "MEANest BEARD Worldwide". Um painel de cinco juízes supervisiona a competição, selecionando os primeiros 12 melhores concorrentes. Em seguida, restringem os finalistas aos três primeiros e selecionam um vencedor.