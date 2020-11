A FNAC dá-lhe sete sugestões de obras mesmo muito especiais, que vale a pena juntar à sua estante, e a ainda por cima a um preço irresistível.

Lá porque já leu a primeira aventura do feiticeiro mais famoso do mundo, isso não é desculpa para perder esta edição muito especial. Que me diz de uma viagem até Diagon Alley ou tocar na carta de aceitação em Hogwarts? Agora é possível graças aos elementos interativos e ilustrações assinados pelo MinaLima, estúdio responsável pelo visual dos filmes de Harry Potter. Aceite o desafio e parta à (re)descoberta do universo de uma sagas de fantasia mais famosas das últimas décadas.

A magia de Monstros Fantásticos está de volta. E agora em formato de livro ou em algo que se parece com isso. Passamos a explicar. Nesta Mala das Criaturas vai encontrar não exatamente uma história, mas uma experiência interativa inesquecível, com desenhos artísticos do filme, fotografias, histórias de bastidores e muitos, muitos outros segredos.

Será que a realidade está assim tão distante da ficção? A resposta pode estar no clássico distópico de George Orwell, que acaba de ser adaptado à banda desenhada. A culpa foi do cartoonista e ilustrador brasileiro Fido Nesti, que resolveu dar uma nova vida à impressionante crítica aos regimes totalitários. Rostos, detalhes, cores e cenários juntam-se assim a esta narrativa, que não podia ser mais atual.

Os clássicos nunca são demais. E esta edição especialíssima de Wuthering Height não podia ficar de fora da lista de livros imprescindíveis da Black Friday. Se a escrita de Emily Brontë era já um motivo suficientemente forte, que dizer da arte da designer Coralie Bickford-Smith? O romance, agora na coleção Clothbound Classics da Penguin, traz capa dura e encadernação num tecido verde suave ao toque, apresentando-se como uma autêntica peça de arte capaz de impressionar o mais exigente dos colecionadores.

E que tal acrescentar mais um livro da coleção Clothbound Classics à estante? Depois do romantismo de Emily Brontë, eis o terror de Bram Stoker. Escrito em 1897, Drácula continua a apaixonar leitores em todo o mundo e nada como esta edição na língua original com ilustrações tão fantásticas como a história para cativar os que já o conhecem e aqueles que ainda não se deixaram conquistar.

Há quase um século que o repórter criado por Hergé nos entretém com as suas aventuras um pouco por todo o mundo… e até para além dele. Ao todo, foram 24 álbuns originais que marcaram para sempre a história da banda desenhada. Tintin no País dos Sovietes e Tintin no Tibete foram apenas duas dessas histórias que se escreveram entre 1930 e 1983. E não é que agora todos os 24 livros estão à sua espera numa edição mais do especial, limitada a 500 exemplares?

Apresentamos-lhe o Bairro. Mas este não é um bairro igual aos outros. É o bairro de Gonçalo M. Tavares, onde moram cinco senhores muito peculiares. Falamos de Bairro I, o primeiro de dois packs com obras do escritor português. Se ainda não conhece estes cinco livros/personagens, eis uma excelente oportunidade para travar conhecimento com, entre outros, O Senhor Henri e O Senhor Kraus.

