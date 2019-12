4. Feliz o quê? Hoje? Ah, desculpe! É que eu sigo o calendário litúrgico da igreja etíope e só celebro o Natal a 7 de janeiro...

5. A equipa da nave espacial Apollo 8 ficará na história por ter sido o primeiro grupo de humanos a passar o Natal fora do planeta Terra. Andar com a cabeça na lua nesta fase do ano não conta...

6. Sabe onde nasceu a tradição da árvore de Natal? Na Alemanha e foi Lutero, o protestante reformador, o primeiro a iluminá-la, ao acrescentar-lhe velas. Um visionário, portanto!

7. São muitas as árvores de Natal que, todos os anos, são destruídas por cães e gatos, como pode comprovar na galeria de imagens que se segue, que reúne algumas das mais virais. Mas, ao contrário do que possa pensar, por muito que o seu canídeo olhe para si com um ar culpado, culpa é um sentimento que este animal nunca sente, garantem os cientistas que já o estudaram.