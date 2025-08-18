1. Passeio de caiaque nas grutas de Benagil

Remar a dois é um verdadeiro teste de sintonia — e a desculpa perfeita para uma aventura cheia salpicos e beijos escondidos em cavernas secretas! Num passeio de caiaque em Benagil vão descobrir que os melhores tesouros do Algarve não são as grutas, mas as memórias que criam juntos!

Passeio de caiaque nas grutas de Benagil Pixabay

2. Stand up paddle em Vila Nova de Milfontes

Se conseguem manter o equilíbrio juntos numa prancha, conseguem tudo! Caso contrário… podem navegar calmamente lado a lado, a rir das quedas desastrosas e a aproveitar cada instante de silêncio. Aliás, escutar a natureza pode ser a desculpa perfeita para pararem e abraçarem-se a meio da travessia, não é verdade?

Stand up paddle em Vila Nova de Milfontes Pixabay

3. Coasteering no Portinho da Arrábida

Se a adrenalina faz parte do vosso romance, venham escalar rochas e saltar para o mar… em equipa! O coasteering a dois é um exclusivo dos corações mais aventureiros que se apoiam (literalmente) ao longo da costa, e uma das experiências aquáticas em casal que se podem tornar mais divertidas a cada desafio ultrapassado com amor e aquela sensação de “somos imbatíveis!”

Coasteering no Portinho da Arrábida Pixabay

4. Aula de surf na Costa da Caparica

Mais ideias de experiências aquáticas em casal? Troquem o sofá e o comando da televisão pelas pranchas e fatos de neoprene! Numa aula de surf a dois, não importa quem é o primeiro a levantar-se e ficar de pé em cima da prancha - o que conta são os olhares cúmplices, os incentivos e as carícias salgadas que surgem depois das ondas darem tréguas.

Aula de surf na Costa da Caparica Pixabay

5. Jet ski na praia de Santo Amaro de Oeiras

Velocidade e emoção? Subam para o jet ski e deixem o mar fazer de palco de um show de gritos (felizes!), abraços apertados e cabelos ao vento. Esta é uma daquelas experiências aquáticas em casal que fazem o coração disparar — e não é só pela força do motor! Entre curvas atrevidas e salpicos inesperados, criam-se ligações intensas com sabor a liberdade.

Jet ski na praia de Santo Amaro de Oeiras Pixabay

6. Snorkeling nas Berlengas

De mãos dadas e cabeças debaixo de água — o snorkeling nas Berlengas é como um encontro secreto num mundo subaquático. Espreitem juntos os peixinhos coloridos, descubram pequenas grutas e partilhem um “uau” com o olhar. Porque amar também passa por viver experiências aquáticas em casal que vos levem a descobrir novas profundezas!

Snorkeling nas Berlengas Pixabay

7. Canoagem no rio Mondego

Nada como um passeio de canoa para conversarem tranquilamente, usufruírem de silêncios bons… e apanharem uns quantos sustos devido à falta de prática no controlo da embarcação! Entre paisagens verdes e águas serenas, a canoagem no Mondego é a oportunidade perfeita para remarem na mesma direção (literalmente e metaforicamente). Um cenário de postal para um amor em movimento.

Canoagem no rio Mondego Pixabay

8. Passeio de barco no Douro

Preferem experiências aquáticas em casal menos exigentes? Com o sol a pôr-se sobre as vinhas e o rio a brilhar, um passeio de barco pode ser pura poesia! De mãos entrelaçadas, podem contemplar a calma das águas do Douro e brindar ao amor, incluindo aquele que está a começar ou preste a acontecer – porque é impossível não se apaixonarem (de novo) com estas vistas!

Passeio de barco no Douro Pixabay

9. Batismo de mergulho na Madeira

O primeiro mergulho é sempre inesquecível — principalmente se for feito a dois na ilha da Madeira! Entre respirações profundas e olhares de entusiasmo, o batismo de mergulho é uma cerimónia de partilha intensa, realizada lá em baixo: onde as palavras não chegam e os gestos e os olhares dizem tudo.

Batismo de mergulho na Madeira Pixabay

10. Piscinas naturais nos Açores

Água quente e vegetação luxuriante? Se estão à procura de experiências aquáticas em casal ao som da natureza, aceitem esta sugestão e relaxem com quem mais amam nas piscinas naturais da Ilha de São Miguel, nos Açores. Entre vapores mágicos e o verde a perder de vista, deixem-se embalar num cenário digno de um conto de fadas — onde o tempo abranda e o amor flutua.

Piscinas naturais nos Açores Pixabay

Molhados, felizes e apaixonados? Assim vão ficar depois de viverem estas experiências aquáticas em casal sugeridas pelo Felizes.pt. Afinal, quem disse que o amor não sabe nadar?