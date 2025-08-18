1. Passeio de caiaque nas grutas de Benagil
Remar a dois é um verdadeiro teste de sintonia — e a desculpa perfeita para uma aventura cheia salpicos e beijos escondidos em cavernas secretas! Num passeio de caiaque em Benagil vão descobrir que os melhores tesouros do Algarve não são as grutas, mas as memórias que criam juntos!
2. Stand up paddle em Vila Nova de Milfontes
Se conseguem manter o equilíbrio juntos numa prancha, conseguem tudo! Caso contrário… podem navegar calmamente lado a lado, a rir das quedas desastrosas e a aproveitar cada instante de silêncio. Aliás, escutar a natureza pode ser a desculpa perfeita para pararem e abraçarem-se a meio da travessia, não é verdade?
3. Coasteering no Portinho da Arrábida
Se a adrenalina faz parte do vosso romance, venham escalar rochas e saltar para o mar… em equipa! O coasteering a dois é um exclusivo dos corações mais aventureiros que se apoiam (literalmente) ao longo da costa, e uma das experiências aquáticas em casal que se podem tornar mais divertidas a cada desafio ultrapassado com amor e aquela sensação de “somos imbatíveis!”
4. Aula de surf na Costa da Caparica
Mais ideias de experiências aquáticas em casal? Troquem o sofá e o comando da televisão pelas pranchas e fatos de neoprene! Numa aula de surf a dois, não importa quem é o primeiro a levantar-se e ficar de pé em cima da prancha - o que conta são os olhares cúmplices, os incentivos e as carícias salgadas que surgem depois das ondas darem tréguas.
5. Jet ski na praia de Santo Amaro de Oeiras
Velocidade e emoção? Subam para o jet ski e deixem o mar fazer de palco de um show de gritos (felizes!), abraços apertados e cabelos ao vento. Esta é uma daquelas experiências aquáticas em casal que fazem o coração disparar — e não é só pela força do motor! Entre curvas atrevidas e salpicos inesperados, criam-se ligações intensas com sabor a liberdade.
6. Snorkeling nas Berlengas
De mãos dadas e cabeças debaixo de água — o snorkeling nas Berlengas é como um encontro secreto num mundo subaquático. Espreitem juntos os peixinhos coloridos, descubram pequenas grutas e partilhem um “uau” com o olhar. Porque amar também passa por viver experiências aquáticas em casal que vos levem a descobrir novas profundezas!
7. Canoagem no rio Mondego
Nada como um passeio de canoa para conversarem tranquilamente, usufruírem de silêncios bons… e apanharem uns quantos sustos devido à falta de prática no controlo da embarcação! Entre paisagens verdes e águas serenas, a canoagem no Mondego é a oportunidade perfeita para remarem na mesma direção (literalmente e metaforicamente). Um cenário de postal para um amor em movimento.
8. Passeio de barco no Douro
Preferem experiências aquáticas em casal menos exigentes? Com o sol a pôr-se sobre as vinhas e o rio a brilhar, um passeio de barco pode ser pura poesia! De mãos entrelaçadas, podem contemplar a calma das águas do Douro e brindar ao amor, incluindo aquele que está a começar ou preste a acontecer – porque é impossível não se apaixonarem (de novo) com estas vistas!
9. Batismo de mergulho na Madeira
O primeiro mergulho é sempre inesquecível — principalmente se for feito a dois na ilha da Madeira! Entre respirações profundas e olhares de entusiasmo, o batismo de mergulho é uma cerimónia de partilha intensa, realizada lá em baixo: onde as palavras não chegam e os gestos e os olhares dizem tudo.
10. Piscinas naturais nos Açores
Água quente e vegetação luxuriante? Se estão à procura de experiências aquáticas em casal ao som da natureza, aceitem esta sugestão e relaxem com quem mais amam nas piscinas naturais da Ilha de São Miguel, nos Açores. Entre vapores mágicos e o verde a perder de vista, deixem-se embalar num cenário digno de um conto de fadas — onde o tempo abranda e o amor flutua.
Molhados, felizes e apaixonados? Assim vão ficar depois de viverem estas experiências aquáticas em casal sugeridas pelo Felizes.pt. Afinal, quem disse que o amor não sabe nadar?
