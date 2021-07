O RioSul Shopping renova a sua esplanada para melhorar a experiência no exterior do Centro, reaproveitando muitos dos materiais do espaço, agora mais sustentável, ideal para usufruir de um café, uma bebida fresca ou deliciosas refeições nos dias de sol que se avizinham.

Localizada no piso 1, este espaço oferece agora mais lugares para a restauração do Centro. A nova esplanada, ampla e versátil, com iluminação exterior, apresenta uma decoração focada sobretudo em materiais naturais, como a madeira, tornando-se num local ainda mais agradável e orientado para o ambiente e a sustentabilidade.

Paulo Ruivo e Silva, Diretor do RioSul Shopping, reforça que “este espaço vem melhorar a experiência dos nossos clientes e visitantes no Centro Comercial. A esplanada reforça mais um dos objetivos, no âmbito da sustentabilidade e política ambiental, definidos para o ano de 2021 e, com todas as restrições ainda impostas para o interior do centro, esta será, sem dúvida, uma mais valia para todos os nossos restaurantes e clientes. Foi também possível reaproveitar alguns dos materiais que já se encontravam no espaço, pondo em prática medidas que promovem a economia circular”.

O objetivo da esplanada é dar apoio à área da restauração e reforçar ainda a oferta de lugares ao ar livre no RioSul Shopping. A esplanada pode ser utilizada durante o período de normal de funcionamento do Centro Comercial.