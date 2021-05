Na curta-metragem 'Wasteminster: A Downing Street Disaster' vemos Boris Johnson na Downing Street, em Londres, a discursar, até que de repente uma garrafa de plástico cai em cima da sua cabeça. Em questão de segundos, uma chuva de recipientes plásticos inunda o primeiro-ministro britânico.

Esta é a nova campanha da Greenpeace, uma curta-metragem de animação satírica em que testemunhamos como o equivalente aos 1,8 milhões de quilos de resíduos que o Reino Unido envia a outros países todos os dias é despejado na rua do primeiro-ministro.

A ONG quer, desta forma, pressionar o governo a repensar em novas políticas sobre reciclagem e do meio ambiente.

"Grande parte do lixo plástico acaba por ser despejado ou queimado ilegalmente, intoxicando a população local e poluindo oceanos e rios ", disse o ativista Sam Chetan-Wels, membro da Greenpeace no Reino Unido.

"O governo poderia acabar com isso, mas, até ao momento, Boris Johnson oferece apenas meias medidas. Precisamos de uma proibição total de todas as exportações de resíduos de plástico e legislação para as empresas do Reino Unido reduzirem a quantidade de plástico que produzem", continuou.

A curta-metragem inclui ainda citações reais de entrevistas e discursos de Johnson e do governo do Reino Unido, gabando-se do sucesso do país no combate à poluição.

A Greenpeace não quer apenas pressionar os políticos perante as consequências das suas (in)ações, mas também consciencializar todos nós.