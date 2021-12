É a primeira marca mundial de tapetes a incorporar uma solução inovadora de cortiça em técnicas tradicionais de tapeçaria. A preocupação com o meio ambiente e com o uso sustentável de recursos, foi o início para a criação de um tapete inspirado na Natureza, com um design customizado, com a capacidade de valorizar qualquer espaço, incutindo-lhe uma atmosfera especial.

Tendo como parceiro a Amorim Cork Ventures – do grupo Corticeira Amorim, a maior empresa mundial de produtos de cortiça –, o sonho tornou-se realidade e lançou a primeira coleção de tapetes com cortiça concebidos em tecelagem, resultado da ousada combinação entre técnicas artesanais, recurso a materiais naturais e em sintonia com as tendências mundiais de decoração de interiores.

Localizada no Norte de Portugal, zona reconhecida mundialmente, pela forte experiência e tradição no setor têxtil, a Sugo Cork Rugs, recupera a tradição de forma inovadora, através da junção de cortiça, lã e algodão criando padrões e sensações únicas.

Sugo Cork Rugs é uma coleção de tapetes que tem em consideração aqueles que valorizam o eco design e funcionalidade, numa proposta de valor que utiliza as propriedades únicas e inimitáveis da cortiça, que resulta na produção de tapetes incomparáveis.

O tapete e a decoração têm andado de mãos dadas desde sempre. É um acessório que impõe personalidade a um espaço mas a sua função de aconchego e conforto é a sua maior qualidade.

Para escolher o tapete certo para o espaço a tratar deve coordenar três questões: tamanho, cor e material de produção. Podem ser adquiridos já prontos, mas em muitos fornecedores pode customizar.

Para escolher o tapete certo deve, claro, ter em conta o layout das peças de mobiliário no espaço a decorar, quer seja exterior, quer seja interior, e nunca deve poupar no tamanho. Se for para ambientes com sofás, este deve entrar um pouco para debaixo do mesmo e se for para definir ambientes deve ter sempre 15 ou 20 cm a mais. Mas atenção, os cadeirões devem sempre ter no mínimo os dois pés da frente sobre o tapete escolhido.

Uma boa dica para os quartos é o facto de poder “mandar cortar” um tapete em U para as laterais e pés da cama, deixando de desperdiçar toda uma mancha que fica debaixo da mesma e que nunca é utilizada.

Fique a conhecer mais empresas portuguesas aqui.

www.portugalfazbem.pt

https://www.facebook.com/portugalfazbempt