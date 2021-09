Na sequência da sua campanha de reciclagem LOVE, GIVE BACK, REPEAT – Gold Edition, a marca portuguesa Wonther comprometeu-se a consciencializar a sua comunidade para os malefícios da mineração do ouro e incentivar, deste modo, à reciclagem do metal precioso já não desejado.

Depois da marca Patagónia, uma das marcas mais reconhecidas pela sua perspetiva pioneira ambientalista, se ter juntado à promoção do documentário The Shadow of Gold, é agora a vez da Wonther, marca de joalharia sustentável portuguesa.

Numa parceria com a canadiana Kensington Communications, a Wonther vai dar acesso gratuito ao documentário aos seus clientes e fãs.

O The Shadow Of Gold revela que nem todo o ouro brilha verdadeiramente. O documentário mostra-nos como o metal mais apreciado no mundo é verdadeiramente extraído. Este explora os dois lados da indústria: as grandes mineradoras – que escavam e cortam o topo das montanhas para extrair ouro do minério de baixo teor –, e os pequenos mineiros – que extraem ouro manualmente, muitas vezes produzindo apenas o suficiente para sobreviver.

créditos: Kensington Communications

Além disso, poderá assistir a histórias comoventes de pessoas trabalhadoras que enfrentam todos os dias o perigo simplesmente ao irem trabalhar, na esperança de garantir uma vida melhor para as suas famílias.

Porém, também poderá assistir a uma nova realidade: a esperança e nova perspetiva de engenheiros, cientistas e defensores do comércio justo que trabalham com mineiros para enfrentar e superar os piores problemas sociais e ambientais do ouro.

Esta exibição é gratuita, mas requer inscrição prévia através do website da marca. Os acessos estarão disponíveis de dia 3 a 5 de setembro. A exibição está limitada a 200 pessoas, pelo que deve inscrever-se o mais brevemente possível e descobrir, assim, a origem do ouro que usa.