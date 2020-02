A medida antecipa em cinco anos o prazo estabelecido anteriormente, até 2040, inclui automóveis e carrinhas e, pela primeira vez, veículos híbridos que combinam combustíveis que geram emissões com tecnologias limpas.

O anúncio foi programado para coincidir com o lançamento dos planos do governo britânico para a cimeira climática, conhecida como 26.ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), programada para ser realizada em Glasgow em novembro.

“Organizar a COP26 é uma oportunidade importante para o Reino Unido e as nações de todo o mundo intensificarem a luta contra as mudanças climáticas. Ao estabelecermos os nossos planos para atingir a nossa meta ambiciosa de zero emissões até 2050 ao longo deste ano, vamos urgir outras pessoas a juntarem-se a nós na garantia de emissões zero”, afirmou, durante um evento no Museu da Ciência, em Londres.

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, também participou, pois Itália é coanfitriã do evento, mas a apresentação foi ensombrada pelas críticas de Claire O’Neill, antiga secretária de Estado da Energia, que foi afastada da liderança do COP26 na semana passada.