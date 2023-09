A ERP Portugal, Entidade Gestora de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) e Resíduos de Pilhas e Acumuladores (RP&A), recolheu cerca de 420 toneladas deste tipo de resíduos em escolas de todo o país, na 15ª edição da Geração Depositrão, em parceria com a ABAE- Associação Bandeira Azul da Europa.

Esta edição contou com mais de 600 estabelecimentos de ensino, desde o jardim de infância até ao ensino superior, e com cerca de 100.000 alunos de norte a sul do país, incluindo os arquipélagos dos Açores e da Madeira, fazendo com que este projeto continue a ser o mais representativo a nível nacional.

É importante realçar que a escola vencedora do peso absoluto, a EB 2,3/S da Calheta, nos Açores, recolheu um total de 23 toneladas, representando este número um crescimento de 76% face à escola que mais recolheu na última edição, mostrando o papel relevante da sensibilização e educação ambiental nas escolas que, há muito, fazem parte da Geração Depositrão.

De destacar, também, a EB1 de Lamas, no distrito de Coimbra, que recolheu cerca de 13 toneladas, com apenas 34 alunos, perfazendo um total de 359,81 kg por cada aluno, sendo, assim, os vencedores do prémio “peso per capita”.

O reforço de sensibilização no correto encaminhamento de pilhas foi muito bem-sucedido, tendo a recolha desta tipologia de resíduo aumentado em 13% face ao ano anterior.

Além de premiar as escolas, a edição de 2022-2023 recompensou os alunos e professores envolvidos no projeto, e atribuiu prémios por cada categoria de REEE recolhida, nomeadamente as que são consideradas como resíduos perigosos: TV e monitores; equipamentos de arrefecimento; Lâmpadas e Pilhas O valor global dos prémios oferecidos nesta edição da Geração Depositrão, ultrapassa os 55.000,00 euros.

A Geração Depositrão visa sensibilizar e envolver, anualmente, a comunidade escolar que integra o programa Eco-Escolas para o correto encaminhamento de resíduos elétricos e eletrónicos e pilhas em fim de vida, através da realização de atividades criativas e recolha de equipamentos e pilhas fora de uso.

Para Rosa Monforte, Diretora Geral da ERP Portugal, “a adesão de tantas escolas e participantes a este projeto e os resultados obtidos com a atividade de recolha de REEE e RP&A vem reforçar o sucesso da Geração Depositrão e o impacto desta, contribuindo, cada vez mais, para o fomento de uma economia circular nas gerações futuras. Queremos agradecer e dar os parabéns pela envolvência da comunidade escolar, alunos, professores, famílias e os coordenadores deste projeto e deixar a garantia de que, na próxima edição, queremos continuar a crescer com todas as escolas a nível nacional.”.

A 15ª edição da Geração Depositrão incentivou professores e alunos, de todos os níveis de ensino, a realizar outros desafios ao longo deste ano letivo, para além da recolha de REEE e de RP&A. Tanto alunos como professores foram desafiados a desenvolver várias atividades criativas ao longo do ano letivo, estimulando o espaço para a literacia ambiental. As atividades de quizzes com perguntas de sustentabilidade têm vindo a revelar-se bastante apelativas, tendo as duas edições realizadas este ano contado com mais de 1.000 participantes.