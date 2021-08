A campanha “Reciclar é a nossa Praia”, promovida pela Novo Verde com o apoio da Agência Portuguesa do Ambiente, percorreu 30 praias de 30 Municípios diferentes, em 30 dias, e sensibilizou mais de 3200 pessoas para a preservação dos mares e oceanos.

Ao longo destes dias, decorreram diversas sessões de educação ambiental e literacia dos oceanos, bem como ações de limpeza do areal, a cargo da Sailors for the Sea Portugal, responsável pela dinamização das atividades, em que participaram ativamente escolas, escu(o)teiros, diversas entidades e associações, bem como, comunidades locais.

No total, foram recolhidos mais de 380 kg de resíduos e mais de 30 litros de beatas de cigarro encontradas nas praias.

Ao longo do percurso, a iniciativa contou com a presença de algumas personalidades ligadas ao mundo do surf e uma forte ligação aos mares, foram eles Nic Von Rupp, Tiago “Saca” Pires e também, Vasco Ribeiro. Também na Meia Praia, em Lagos, a ação contou com a participação de uma equipa de mergulhadores do Centro WeDive Lagos para uma recolha de resíduos debaixo de água que totalizou 20 Kg de resíduos.

Como não poderia deixar de ser, a economia circular e o respetivo reaproveitamento de todo o material produzido para a comunicação da iniciativa vai ter uma nova vida. Todas as lonas que percorreram os mais de 900 Km de costa vão agora ser reutilizadas para delimitar as hortas dos cultivadores do projeto “Crescer em Casa”, cujo objetivo é reduzir o isolamento social e aumentar a autonomia dos residentes idosos e promover a participação cívica e a consciência ambiental.

O cultivo regular de plantas funciona como um instrumento agregador da comunidade e estimula a interação entre os 200 cultivadores que compõem a rede do projeto.

Ricardo Neto, Presidente da Novo Verde, adianta que “terminamos estes 30 dias de ação com um balanço bastante positivo. Contámos com a participação e entusiasmo de todas as pessoas que, diariamente, se juntaram a nós de norte a sul do país. Cumprimos os objetivos principais da ação que passam, não só pela recolha de resíduos no areal, mas também pela sensibilização de toda a população, reforçando assim a importância para a educação ambiental. Os números referentes à recolha e à adesão da comunidade não enganam e acreditamos que todos os que se juntaram a nós se vão recordar e por em prática os corretos comportamentos ambientais, reduzindo o impacto dos plásticos descartáveis no ambiente marinho e contribuindo assim para a preservação dos habitats abrangidos. Um agradecimento especial a todos os munícipes e o fantástico apoio prestado para que fosse possível fomentar o voluntariado ambiental nas suas comunidades”.

Bernardo Corrêa de Barros, Presidente da Sailors for the Sea Portugal, reconhece que “é para a Sailors for the Sea Portugal, um orgulho enorme ter merecido a confiança da Novo Verde para a implementação da maior atividade de sensibilização ambiental do nosso país, percorrendo 30 praias, em 30 dias, em 30 municípios diferentes. Com a sensibilização de milhares de pessoas para a problemática dos oceanos e da reciclagem, ganhámos também milhares de “Guardiões dos Mares. É também de realçar o carinho, o envolvimento e o acolhimento, por parte das 30 Autarquias e em especial dos seus Munícipes nesta iniciativa. É efetivamente muito reconfortante verificar que, existe por parte de todos, uma consciência generalizada sobre a problemática dos oceanos. Nesta matéria, ou vencemos juntos ou falharemos separadamente.”