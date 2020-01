Desde a noite de segunda-feira a Brigada Metropolitana de Bombeiros em Melbourne diz ter respondido a quase 200 alarmes falsos de incêndio, um valor cinco vezes maior que o normal num período de 24 horas.

A falta de vento na zona fez aumentar a concentração de fumo durante a madrugada, explicam os serviços meterológicos, que antecipam que vento a partir de quarta-feira possa ajudar a melhorar a situação.

O fumo e a má qualidade do ar devido aos incêndios florestais obrigaram hoje a suspender temporariamente as sessões de treino no Open da Austrália de ténis, em Melbourne Park.

A organização referiu, em comunicado, que espera que a fase de ‘qualifying’ da primeira grande prova do circuito ATP, o Open da Austrália, possa começar durante o dia de hoje, referindo que as condições no local, que estão a ser constantemente monitorizadas, estão a melhorar.

As decisões vão ser tomadas de acordo com os dados obtidos e com as informações das equipas médicas, de cientistas da Agência de Proteção Ambiental e dos meteorologistas, acrescentou.