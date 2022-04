Arrancou a construção do terceiro edifício do Lago Altear - Bloco C, do empreendimento na Alta de Lisboa, já com 80% vendido em apenas três meses de comercialização. Este edifício representa um investimento de 31 milhões de euros e é o último lançamento do Lago Altear, composto por três edifícios. Os primeiros dois edifícios, Blocos A e B, estão concluídos e totalmente comercializados.

O Lago Altear Bloco C é o sétimo lançamento do projeto Altear e oferece mais 63 apartamentos de tipologias T2 a T4, com áreas entre os 106 e os 247 m2. Atualmente, existem ainda para venda apartamentos T2 e T3 a partir de €476.000, com áreas desde 123 m2, incluindo varandas. A obra estará finalizada em 2024.

O Lago Altear oferece acabamentos de superior qualidade e elevada eficiência energética, com espaços interiores luminosos e amplos. Assinado pelo arquiteto Arnaldo Pimentel Barbosa, o projeto aposta em generosas varandas, uma piscina interior e ginásio exclusivo para os moradores, bem como estacionamento privativo para automóveis, com pré-instalação para veículos elétricos, incluindo para pessoas de mobilidade reduzida e para bicicletas, e arrecadações privativas.

O Bloco C tem vista para o maior lago da cidade e para os espaços verdes do Parque Oeste. Com uma área bruta de construção superior a 15.000 m2, este edifício oferece ainda três espaços comerciais, e conta com a proximidade de escolas de referência, amplos espaços verdes, zonas comerciais, restauração, parques infantis, rede de transportes e bons acessos às principais artérias da capital.

É possível conhecer todas as unidades disponíveis no Lago Altear Bloco C e restantes empreendimentos Altear, visitando o Stand de Vendas e o andar modelo, localizados na Avenida David Mourão Ferreira, no Lumiar, aberto ao público todos os dias (Segunda a sexta-feira das 10h-19h; sábados e domingos das 10h-18h).

Um futuro cada vez mais sustentável

A elevada eficiência energética está alinhada com a estratégia de sustentabilidade da promotora Solyd, empenhada em contribuir para um futuro cada vez mais amigo do ambiente. Assim, no Lago Altear cada detalhe foi pensado ao pormenor, de forma a assegurar o bem-estar dos moradores e do meio ambiente.

Este empreendimento irá incluir soluções de mobilidade elétrica, com a instalação de pontos de carregamento para veículos elétricos, e soluções de energia solar, com a implementação de painéis na cobertura. Os moradores do Lago Altear podem ainda usufruir da oferta de uma trotinete elétrica e capacete, iniciativa da Solyd como forma de promover a mobilidade e sustentabilidade e, ao mesmo tempo, ser um agente de mudança.

Todos os apartamentos possuem uma luz natural convidativa, uma configuração elegante e materiais de elevada qualidade, criteriosamente selecionados de acordo com o seu impacto ambiental. Os pavimentos de alta durabilidade são resistentes à água e antialérgicos, com o empreendimento a contar também com uma estrutura de betão armado que lhe confere propriedades antissísmicas.

O Lago AltearR oferece ainda o máximo conforto acústico e térmico, que é garantido através do elevado nível de isolamento das fachadas, cobertura e áreas comuns, da caixilharia e vidros, com características térmicas e acústicas de elevado desempenho.

Este empreendimento conta também com um sistema de climatização de elevado rendimento, um sistema de ventilação individualizado e um sistema de aquecimento de água com apoio de painéis solares, garantindo a certificação energética A em todos os apartamentos.

No Lago Altear, os moradores podem refugiar-se do stresse cosmopolita através de um mergulho na piscina interior, um treino no ginásio exclusivo a moradores, uma corrida pelos espaços verdes envolventes, de um passeio junto ao lago ou uma visita ao parque infantil com as crianças.