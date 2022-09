No Porto, exposição com novelo de 17 Km de cordas recolhidas nas praias alerta para lixo nos oceanos

O novelo com cerca de 17 km e 1,3 toneladas é resultado do empenho de cerca de 200 pessoas de norte a sul do país, que recolheram cabos e cordas das praias durante mais de 250 horas. A instalação já esteve em Lisboa e chega agora ao Sea Life Porto, onde ficará em exposição até ao dia 18 de novembro.

“Continuamos focados em sensibilizar os nossos visitantes para a importância de manter as praias limpas, especialmente os mais novos, para que cresçam com a consciência de que é extremamente urgente agir em prol do ambiente”, refere Rui Ferreira, Diretor-Geral do Sea Life Porto.

São cerca de oito milhões de toneladas de plásticos que acabam no oceano todos anos. Foi nesse sentido que nasceu a iniciativa aCORDA Portugal, da Associação Oceanos Sem Plásticos, que tem como principal objetivo chamar a atenção para o impacto devastador do lixo no ambiente e que conta com o apoio da Presidência da República.

Para que os interessados possam visitar todas as espécies do Sea Life Porto e esta exposição, o aquário está a oferecer 10% de desconto nos bilhetes básicos até ao dia 30 de novembro. A compra deverá ser feita, antecipadamente, na bilheteira online com o código “sealifeporto10”.