A partir das 19h00, o Movimento Unidos Contra o Desperdício desafia os portugueses a unirem-se à sua causa, num cocktail variado “onde serão confecionados ao vivo pelas marcas parceiras pratos saborosos com produtos excedentários”, lemos em comunicado.

A entrada na iniciativa que decorre no Pavilhão de Portugal é gratuita, apenas sujeita a marcação no site do Movimento Unidos Contra o Desperdício, dado que as vagas são limitadas. Num espaço onde o desperdício dá lugar à comida e a animação está garantida, o Movimento pretende demonstrar a importância das pequenas decisões que todos tomamos no dia a dia, apresentando receitas que reaproveitam sobras e evitam desperdícios.

O final de tarde de 29 de setembro contará com animação musical entregue a um DJ set e à cantora Beatriz Rosário.

O Movimento Unidos Contra o Desperdício nasceu em 2020, “fruto da vontade de alertar para os preocupantes números do desperdício alimentar em Portugal e encontrar soluções para o minorar, contando com mais de 310 empresas/entidades e 3.000 particulares aderentes”, de acordo com a nota de imprensa emitida.