No total, será plantada uma árvore por cada colaborador que a Nestlé Portugal tem hoje nas suas várias estruturas e que representará a forma através da qual a Nestlé quer continuar no mercado, de longo prazo e de permanência no futuro.

Até ao final do ano, a Nestlé irá celebrar os 100 anos de criação e de partilha de valor social, económico e ambiental com o país e, sobretudo, de desenvolvimento de marcas e produtos adaptados ao gosto e às necessidades nutricionais de várias gerações de consumidores portugueses.

Esta ação de plantação de árvores, que contou com a participação da diretora-geral da Nestlé Portugal, Anna Lenz, marca também o compromisso para mais 100 anos de presença no país.

“Quisemos começar o ano com um momento que marca o início das comemorações dos 100 anos de presença da Nestlé em Portugal e que simboliza também a nossa forma de estar no mercado, de longo prazo e de permanência no futuro. Tal como estas árvores, também a Nestle Portugal estará cá daqui a 100 anos a partilhar valor social, económico e ambiental com o país, representado pela nova geração, a dos nossos filhos", referiu.

"A partir de hoje celebraremos também, a inovação com a qual, ao longo de 10 décadas, surpreendemos os consumidores portugueses, cumprindo o nosso propósito de melhorar continuamente a sua qualidade de vida e a das suas famílias e comunidades, sempre com olhos postos no futuro e mantendo-nos como uma referência no mercado", acrescentou.

"Este é apenas o primeiro momento de um ano cheio de celebrações com todos os nossos stakeholders: os consumidores, mas também os parceiros de negócio, porque este tem sido um caminho feito com todos e que assim continuará para o futuro", afirmou Anna Lenz.

Esta plantação de árvores da espécie Carvalho Cerquinho ocupará uma área de três hectares neste parque gerido pela Cascais Ambiente. P

ara a realizar, a Nestlé aderiu ao programa Oxigénio, desta empresa do município de Cascais, através do qual pessoas individuais ou coletivas podem dar o seu contributo para a reflorestação da serra.