A Hyundai Motor Company anuncia o lançamento da coleção "Re: Style 2020", uma abordagem criativa à moda sustentável através do "upcycling" de materiais descartados durante o fabrico automóvel e o processo de sucata, em produtos comercializáveis em colaboração com artistas líderes em design ecológico.

Com base no sucesso do seu antecessor em 2019, a coleção cápsula "Re: Style 2020" foi criada em parceria com as marcas de moda Alighieri, E.L.V. DENIM, Public School, pushBUTTON, Richard Quinn e Rosie Assoulin.

Estes parceiros foram escolhidos por partilharem a visão da marca automóvel de encontrar maneiras mais sustentáveis de criar produtos que gostamos.

As peças têm sido divulgadas nas redes sociais da Hyundai, da Selfridges (onde a coleção estará à venda fisicamente a partir de 13 de outubro) e das marcas participantes. As vendas vão arrecadar fundos para o Instituto de Moda Positiva do British Fashion Council.