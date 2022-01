A importância da sustentabilidade chegou ao design e à comunicação através da utilização inovadora de materiais orgânicos e sustentáveis nas suas peças.

Numa edição que reforça o compromisso da Associação Abutrica – organizadora da prova de trail running Trilhos dos Abutres – com a sustentabilidade, o cartaz principal e os vários elementos gráficos da prova foram integralmente produzidos com materiais orgânicos, com destaque para a "lama".

Inspirada na "lama", um dos elementos mais característicos da prova de referência de corrida de montanha em Portugal, a peça central de promoção dos Trilhos dos Abutres 2022 consiste num cartaz denominado “Elemento Terra”, feito totalmente a partir de materiais orgânicos, tendo sido desenhado e pintado a partir de uma mistura composta por terra e água, a qual forma a lama.

O resultado é uma peça de comunicação natural e ecológica, com assinatura da Cream Sports Agency, que, além do cartaz principal, desenhou e produziu outros dois cartazes orgânicos.

Estas peças de comunicação estarão expostas na EXPOTRAIL, em Miranda do Corvo, no decorrer dos Trilhos dos Abutres 2022 (de 28 a 30 de janeiro), estando a sua imagem já a ser utilizadas na promoção do evento nas redes sociais – permitindo a partilha e personalização dos cartazes pelos atletas.

Todo o processo de produção do cartaz foi também captado em vídeo:

Sérgio Duarte, diretor criativo da Cream Sports Agency, afirma: “A sustentabilidade é hoje crucial para as empresas e organizações. O design e a comunicação necessitam de acompanhar a tendência, incorporando princípios de responsabilidade ambiental e ecológica na maneira como trabalham, mas também no output que criam".

E acrescenta: "Os Trilhos dos Abutres, por se desenrolarem nas montanhas em torno de Miranda do Corvo, trazem consigo o melhor que a Natureza nos tem para oferecer. Elementos como a lama, que fazem parte daquilo que é a identidade da prova, permitem-nos explorar técnicas e deram origem a peças únicas e inovadoras que nos inspiram para o futuro."

A preocupação da Associação Abutrica e da Cream com a minimização da pegada ecológica e defesa da Natureza refletiu-se também nos troféus dos Trilhos dos Abutres 2022, os quais foram produzidos em barro, de forma manual.

A Associação Abutrica criou igualmente uma “eco” inscrição, que permitiu aos atletas escolher comprar apenas o dorsal e acesso aos abastecimentos, eliminando a produção de merchandising ou equipamentos não essenciais, possibilitando uma presença mais consciente com um preço mais reduzido. Esta solução foi um sucesso, tendo esgotado em poucos minutos.

A 11ª edição dos Trilhos dos Abutres irá juntar mais de 1.000 atletas nacionais e internacionais no concelho de Miranda do Corvo.

Aquele que é considerado um dos maiores eventos nacionais da modalidade, disputa-se em plena Serra da Lousã, com a prova rainha de 50 quilómetros (Ultra Trail) no sábado, 29 de janeiro, e com as provas de 30 quilómetros (Trail), Mini Trilhos dos Abutres (20 quilómetros) e Trilhos Júnior a decorrerem no domingo, dia 30.

As provas são pontuáveis para os circuitos nacionais da ATRP - Associação de Trail Running de Portugal.