A Fred Perry, que começou como uma pequena empresa que vendia pólos a jogadores de ténis em 1952, cresceu exponencialmente, sendo hoje uma marca global inspirada pela música, pelas "subculturas" e pela cultura de rua.

Atualmente, a marca está em constante revisão das suas políticas e boas práticas, comprometendo-se a fazer mudanças a longo termo, que assegurem um impacto mais positivo no planeta e nas suas comunidades.

Ao comprar produtos de algodão da marca Fred Perry, estará a apoiar o algodão cultivado de forma mais responsável através da Better Cotton Initiative (BCI). A Fred Perry tornou-se membro do BCI em 2019, que é hoje o maior programa de sustentabilidade do algodão, do mundo.

O Better Cotton não é fisicamente rastreável até aos respetivos produtos finais. No entanto, os agricultores do BCI beneficiam da procura de Better Cotton em volumes equivalentes aos que a marca fornece aos consumidor final. A Fred Perry está empenhada em fornecer 100% do algodão de uma forma mais sustentável até 2024, através desta iniciativa.

A missão da iniciativa Better Cotton é ajudar as comunidades do algodão a sobreviver e obter bons resultados, protegendo e restaurando o ambiente em simultâneo. Porque sabemos que o mundo, especialmente a indústria têxtil não precisa apenas de algodão, precisa de Better Cotton - é o movimento que já produz quase um quarto do algodão do mundo e a oportunidade de fazer parte de algo melhor.

A iniciativa pretende proporcionar benefícios para as explorações agrícolas e os respetivos agricultores, cujo investimento seja feito na sustentabilidade - melhoria da saúde do solo, gestão da água, emissões de gases com efeito de estufa e resiliência climática - estes serão reconhecidos e recompensados.

São agora 23 os países onde mais de 2 milhões de agricultores têm uma licença para vender o seu algodão com o certificado Better Cotton.