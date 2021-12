Por um Natal mais sustentável, a Cash Converters, compra e venda de bens em segunda mão, lança em Portugal uma coleção própria de ouro reciclado e dá uma segunda vida a jóias usadas.

Composta por colares e gargantilhas, alianças e anéis, pulseiras e brincos esta coleção pretende ser uma alternativa responsável para quem pretende oferecer uma prenda amiga do ambiente àquela pessoa especial.

Segundo a Cash Converters, a extração de uma grama de ouro gera 20kg de emissões de CO2. Como tal, este ano a marca aposta na criação de peças de joalharia responsáveis, de forma a evitar a extração de metais preciosos da natureza e promover uma poupança na ordem dos 50% na compra de ouro.

Todas as peças da coleção Joalharia Sustentável são desenhadas e produzidas com cuidado no Parque dos Joalheiros em Córdova, em Espanha, por joalheiros artesãos responsáveis por restaurar e recondicionar cada jóia.

Utilizando ouro 18 quilates reciclado, ou "ouro verde" (como a marca lhe chama), a Cash Converters derrete jóias antigas para produzir, de forma justa, peças novas, sofisticadas e de alta qualidade, dando vida a novas histórias.

A nova coleção de jóias está disponível na loja online e nas lojas físicas em Lisboa (Rua Alexandre Herculano, 82-84; Rua Antoni Pereira Carrilho, 5; Rua José Rodrigues Migueis, 1; Rua Pinheiro Chagas, 101B; Edf.Trevo - Rua Quinta Do Paizinho, 2 R/C B) e no Porto (Rua Fernandes Tomas, 432), com preços desde os 49€.

Há mais de 25 anos que a Cash Converters promove a reutilização de jóias e pedras preciosas, sendo que só em 2021 reutilizou mais de 165kg de metais preciosos.

A marca garante a natureza de todas as jóias através de uma identificação oficial, emite certificados oficiais com uma descrição da sua natureza e características e ainda verifica a proveniência legal de todas as peças com as forças de segurança do Estado.